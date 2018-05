Los sindicatos iniciarán la próxima semana la marcha ante el "bloqueo" al convenio colectivo de hostelería

14/05/2018 - 17:09

CCOO y UGT lamentan el retroceso en las propuestas y la patronal lo niega: "se habla de flexibilidad"

Lo acordaron en una asamblea abierta de trabajadores del sector de la hostelería de Málaga el pasado 20 de abril y es ahora cuando se conoce la fecha del inicio de la marcha que los sindicatos realizarán a partir del próximo 22 de mayo ante el "bloqueo" al convenio de hostelería de la provincia.

Este lunes ha tenido lugar una nueva reunión entre sindicatos y empresarios sobre este convenio, sin embargo, "no ha habido ningún tipo de avance; todo lo contrario", según ha precisado a Europa Press la responsable del sector servicios de CCOO, Lola Villalba.

Por ello, el martes 22 de mayo saldrá desde la rotonda principal de Puerto Banús, en Marbella, la marcha. Un día después el punto de salida es la Cala de Mijas, en el kilómetro 202 de la carretera Nacional 340.

El día 24 los trabajadores saldrán desde la curva de Carvajal, en Fuengirola, y un día después desde el aparcamiento del centro comercial Bahía Azul de Málaga. La previsión es llegar ese mismo 25 de mayo a las 13.00 horas a la calle San Lorenzo, donde está ubicada la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

"Estamos luchando por un convenio digno. Ni los propios directores de hotel con los que hemos hablado se creen lo que está planteando la patronal", ha lamentado Villalba, quien al igual que su compañero de UGT-A, Sergio de Oses, ha criticado el "inmovilismo" de la patronal dentro de la negociación que se está llevando a cabo.

En el encuentro de este lunes "no ha habido avances", emplazándose las partes a una nueva cita el día 21, previa al inicio de la marcha. "Nos están dando muchos motivos para llevar a cabo movilizaciones, nos dicen algunos empresarios que no se creen que su gente plantee propuestas tan descabelladas", ha explicado Villalba.

Así, ha recordado que la propuesta de la patronal es "totalmente regresiva, fuera de contexto y de épocas pasadas", no entendiendo cómo, tras "los años de bonanza", ahora "se quiere llegar a un estancamiento y un retroceso brutal de los derechos, con condiciones que había en el sector allá por 1977".

"VAMOS A LLEGAR A UN ACUERDO SÍ O SÍ"

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, ha asegurado que son "conscientes" de que tienen que llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector. "Estamos en una negociación, esta situación es parte del proceso. A buen puerto llegaremos sí o sí", ha incidido a Europa Press.

Así, ha indicado que las cosas "pueden ser peliagudas al principio pero son parte del procedimiento". "Aquí --ha continuado-- no habrá ni vencedores ni vencidos sino llegar a un acuerdo porque vivimos de esta industria", ha sostenido.

"Somos conscientes pero tenemos que llegar a un acuerdo", ha dicho, y ha hecho hincapié en que no quieren cambiar "el mejor convenio de hostelería de España". "No tiene ningún sentido, es el mejor convenio y podemos cambiar algunas cosas pero nunca echarlas atrás. En ningún momento", ha enfatizado.

Cuestionado precisamente por el retroceso que dicen los sindicatos, Callejón ha asegurado: "A quién se le ocurre que vamos a retroceder, planteamos cosas de flexibilidad, pero nada de quitar días, ni bajarle el sueldo ni que trabajen 50 horas".

Villalba, por su parte, ha agregado que la patronal "está dilatando en el tiempo la solución". A su juicio, esta marcha será el inicio de una serie de movilizaciones, que continuarán a principios de mes con el congreso de los hoteleros españoles en Málaga: "Iremos 'in crescendo', como dice el compañero de UGT. Empezamos por la marcha y si siguen así, terminaremos en huelga".

No obstante, ha aclarado que es algo a lo que no quieren ni llegar, ni siquiera un posible anuncio: "estamos haciendo nuestro trabajo, luchar por un convenio digno; no queremos hablar de huelga porque sólo eso es un riesgo para el sector y comemos de esto".

Sobre el apoyo de las administraciones a los trabajadores, la responsable de Turismo de CCOO en Málaga ha incidido en que el consejero del ramo, Francisco Javier Fernández, "se ha mostrado dispuesto a mediar y no es mala la ayuda".