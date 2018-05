PSOE e IU critican "el intento de censura" ejercido por la alcaldesa de Alfaro en la fiesta LGTBI de la localidad

14/05/2018 - 17:26

PSOE e Izquierda Unida han lamentado "el intento de censura" ejercido por parte de la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, sobre la fiesta LGTBI que se celebró el pasado viernes en la localidad.

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

Ambos partidos informan en una nota de prensa que la alcaldesa y el concejal de Juventud y Festejos "trataron de coaccionar al Consejo de la Juventud de Alfaro para que no se exhibiera simbología LGTBI en la fiesta de Dj's organizada con motivo de las fiestas de San Isidro en la localidad".

Una vez más, "la actitud hipócrita y retrógrada de la alcaldesa y su equipo ha puesto en evidencia su falta de tolerancia y respeto por la diversidad, así como su faceta más dictatorial y su total desconocimiento de la realidad LGTBI".

Por ello, desde PSOE e Izquierda Unida en Alfaro "denunciamos el intento de coacción ejercido por la alcaldesa, Yolanda Preciado, y el concejal de Festejos, José Luis Segura, sobre el Consejo de la Juventud de Alfaro".

En una reunión, celebrada a petición de la propia alcaldesa con este colectivo el pasado jueves, Yolanda Preciado "instó a sus miembros a no exhibir simbología LGTBI en la fiesta que el Consejo había organizado para el viernes, inspirada en el orgullo LGTBI, y con motivo de las fiestas locales de primavera".

"Fiel a su estilo en los plenos municipales, y siguiendo la misma línea argumental que los miembros del PP utilizan cada vez que tienen que debatir sobre esta materia, Yolanda Preciado amenazó a los miembros del Consejo con no permitirles celebrar la fiesta -que llevaba semanas preparada y autorizada-, con argumentos tan triviales y alejados de la realidad como que 'una fiesta de ese tipo no es inclusiva porque discrimina a quien no forma parte del colectivo LGTBI'".

Además, según PSOE e IU también, la alcaldesa también indicó "que ese tipo de cosas ya no necesitan reivindicarse porque están dentro de la normalidad", o que "en Alfaro no se producen agresiones por motivo de orientación sexual".

Y todo esto, explican ambos partidos, "después de aprobar, para nuestra sorpresa y por primera vez en esta legislatura, una moción sobre 'visibilidad lésbica' hace apenas quince días, en el último pleno municipal".

Así, "mientras por un lado, el PP alfareño dice respetar la diversidad, por otro trata de coaccionar a los jóvenes del Consejo de la Juventud, que actúan de forma totalmente voluntaria, dejándose su tiempo y esfuerzo en ofrecer alternativas de ocio saludable e inclusivo".

"Nada justifica la actitud dictatorial de la alcaldesa ni su intento por tratar de boicotear una fiesta que, por otra parte, acabó desarrollándose con total normalidad, sin incidencias y tal y como estaba previsto. Los jóvenes asistentes, ajenos a cualquier polémica en este sentido, demostraron una vez más estar muy por encima de las mentalidades retrógradas y reduccionistas de sus dirigentes, y disfrutaron de una fiesta magníficamente organizada y dirigida a toda la juventud alfareña, perteneciera o no al colectivo LGTBI".

Todas las actividades que organiza el Consejo de la Juventud tienen como objetivo fundamental dinamizar y animar la localidad, así como implicar a los jóvenes alfareños en el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre que, de otra manera no podrían realizarse, "dada la falta de iniciativa y la inacción crónica por la que se caracteriza el equipo de gobierno municipal en este sentido, incapaz de plantear propuestas y dinámicas atractivas para el municipio y que, en la mayor parte de los casos, se llevan a cabo gracias al esfuerzo y la disposición de asociaciones y colectivos".

Por eso, desde IU y PSOE, "queremos felicitar al Consejo de la Juventud de Alfaro por la buena organización y el éxito de la fiesta del viernes, así como de todas las actividades que organizan, y animarles a que sigan participando de la vida social alfareña con las mismas ganas y la misma ilusión".

"Gracias a vosotros y vosotras, Alfaro es una ciudad más amable, más hospitalaria, más dinámica y atractiva. Por lo que, haciendo nuestro vuestro lema del viernes, no podemos sino sentirnos más orgullosos que nunca de vuestro trabajo", indican.

En lo que respecta a la actitud de la alcaldesa y su concejal de Festejos y Juventud, "lamentamos una vez más tener que ver la cara 'menos amable' de un gobierno municipal agotado y sin ideas que, no conforme con ser incapaz de implicar a la juventud alfareña como parte fundamental de todas las actividades que se desarrollan en el municipio, se permite el lujo de obstaculizar el trabajo de quienes sí cuentan con los jóvenes y responden a sus demandas con iniciativas y nuevas propuestas".