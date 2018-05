Pequeño Deseo celebra su Feria Solidaria para "llevar alegría" a niños con enfermedades graves

14/05/2018 - 17:35

La fundación Pequeño Deseo llegará este viernes al Mercado de Colón de València con su VII Feria Solidaria, un evento que se prolongará hasta el domingo para recaudar fondos que ayuden a "llevar alegría" a niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico Esta iniciativa pretende reunir dinero para cumplir los deseos de los pequeños con enfermedades graves. Durante estos tres días, se contará con la presencia de diversas marcas especializadas en joyería y bisutería como Silverse, Perla de Luna, Maculupa, Ana Rita Joyas, y Alive Jewes, ha precisado la asociación en un comunicado.

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

También participarán firmas infantiles como El Mundo de Isa, Alas y By Aloha Kids. Por su parte, Noho, La Bolita Coqueta, Paca Cordellat y Sol & Shop, entre otras, "deslumbrarán" con moda y complementos. Tampoco faltará Sock and Co, con sus divertidos diseños de calcetines.

La coordinadora de Pequeño Deseo en Valencia, Marta Miró, ha destacado que "celebrar esta Feria por séptima vez es la mejor muestra de la solidaridad de los valencianos, que siempre se vuelcan con este tipo de iniciativas".

Además, es una "gran ocasión de comprar productos estupendos a precios reducidos y colaborar con una causa solidaria", ha añadido. "Cada una de las marcas que participa selecciona sus mejores productos y se compromete con nosotros para ayudar a llevar mucha felicidad a niños que merecen seguir soñando", ha asegurado.

ACTIVIDADES INFANTILES Y "SORPRESAS"

Paralelamente, se llevarán a cabo actividades dirigidas a los más pequeños: talleres de manualidades, pintacaras y la visita de los personajes de Monstruos S.A. son algunas de las "sorpresas" que la Fundación Pequeño Deseo tiene preparadas.

Desde el viernes a las 11.00 horas hasta las 20.30 horas del domingo, la VII Feria será una "oportunidad única de poder adquirir productos de moda, joyería, bisutería y decoración a precios reducidos y con un fin muy importante", ha valorado la organización.

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde hace más de 18 años para hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. "Está demostrado científicamente que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y mejoría física", asegura la entidad.