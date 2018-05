El PSOE reiterará en el Congreso la necesidad de ampliar los medios destinados a la lucha contra el narcotráfico

14/05/2018 - 17:59

El diputado del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Algeciras que el PSOE reiterará en el Congreso en el debate sobre el narcotráfico que se producirá el día 30 en la Comisión de Interior que el Gobierno "tiene que ampliar efectivos y medios materiales" para poder combatir las redes mafiosas que operan en el Estrecho de Gibraltar.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

"Desde el PSOE como somos partido de Gobierno no queremos utilizar el tema del narcotráfico como ariete contra el Gobierno, pero no podemos permanecer callados ante lo que sucede día sí y día no", ha explicado De la Encina, que ha afeado "la grandilocuente" del alcalde de Algeciras, Juan Ignacio Landaluce (PP), de que su localidad es "la ciudad más segura de Europa".

A su juicio, "debe ser el único que se lo cree pues la realidad demuestra día tras día que no es así", ha dicho para reprocharle que "suena a chiste de mal humor cuando se oye al alcalde decir estas cosas".

El diputado del PSOE ha recalcado que Landaluce y él son los únicos responsables políticos que tiene el Campo de Gibraltar en las Cortes Españolas y por eso le gustaría "ir de la mano del alcalde para exigir más medios" al Gobierno en la Comisión cuando comparezca el presidente de la Coordinadora antidroga, Francisco Mena.

En ese debate a fondo, según ha adelantado el diputado socialista, va insistir en que "los últimos acontecimientos del año demuestran que vivimos una situación excepcional que obliga a tomarse muy en serio el problema". "El 30 en ese debate exigiré más medios y refuerzos humanos para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y espero apoyo del PP", ha señalado.

Al hilo, ha dado a conocer una respuesta del propio Gobierno sobre la evolución de la plantilla que revela cómo el Campo de Gibraltar "ha perdido 350 efectivos en siete años". Por eso, ha justificado que "la primera exigencia al Gobierno del PP será recuperar no solo esos 350 efectivos, sino aumentar la cifra hasta los 500 efectivos con carácter permanentes que están pidiendo para las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar para poder hacer frente a la lucha contra el narcotráfico sin sufrir de esa inferioridad tan grave en las fuerzas".

"MÁS CONTUNDENCIA"

Por otro lado, De la Encina se ha pronunciado "a favor de una mayor contundencia" en la aplicación del Código Penal porque la ciudadanía "ve con inquietud" que cuando hay una agresión a un agente "al día siguiente están en la calle". "Eso no puede quedar impune, jueces y fiscales tienen instrumentos jurídicos para que esa persona que representa al Estado y vela por la seguridad esté protegida y se cumpla con el Código Penal", ha apuntado.

El diputado ha asegurado que la Junta "está poniendo la parte que le corresponde", pero hace falta un Plan integral de lucha contra el narcotráfico "para poder revertir esta situación", ha indicado, insistiendo en que "es necesario recuperar el orden y la ley porque sin esto no hay estado de Derecho que se sostenga".

ESTIBA

El diputado socialista también se ha referido a la reunión entre el Ministerio de Fomento por y los sindicatos portuarios de la estiba que habían preavisado de una huelga la semana que viene. Sobre esto, ha expresado su confianza en que se alcance un acuerdo para que se paralice la huelga y en este sentido ha aclarado que durante la semana pasada desde el PSOE realizó "gestiones continuas y constantes" con sindicatos, con la coordinadora y con Fomento para que buscasen un acuerdo.

A su juicio, dicho punto de encuentro podría estar en la propuesta para ampliar una vez aprobado el decreto de la estiba, un periodo de seis para implementar en los convenios colectivos la aplicación de ese reglamento. "Es una simple propuesta de solución a los problemas derivados de la falta de aprobación por parte del Gobierno del Reglamento justo cuando se cumple hoy el plazo de un año del compromiso adquirido", ha precisado.

Aun así, De la Encina ha dicho que desde el PSOE este tema lo ven "con optimismo" porque "hay posibilidades de que se cierre ese acuerdo y se despejen las dudas que inquietaban al presidente del puerto, a las navieras y al tejido empresarial que es pulmón económico del Campo de Gibraltar".