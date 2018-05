La artista Pilar Soto consigue la Residencia de Arteducación del Museo Thyssen

14/05/2018 - 17:58

La Residencia de Arteducación MCTM de este año ha recaído en la artista Pilar Soto con su proyecto 'Lugares fértiles', en el que pretende "crear un encuentro transdisciplinar de reflexión socioambiental y experimentación artística entre el Museo Carmen Thyssen Málaga y los lugares del tercer paisaje de su entorno".

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Así, lo han asegurado desde la pinacoteca, apuntando que los espacios residuales de la ciudad se propondrán "como los nuevos lugares fértiles para el desarrollo de la creatividad y de la vida". La idea es, han dicho, "activar, mediante metodologías artísticas, a un grupo de personas para que individual y/o colectivamente reflexionen y proyecten sobre un posible lugar fértil cercano al museo".

Para ello, se utilizará el interior del museo como "laboratorio de ideas" y el espacio seleccionado como "lugar fértil" se transformará en el lugar de inspiración y acción, donde el contacto con la tierra y el desarrollo de la vida serán uno de los ejes principales para creación, han manifestado.

En un juego de interior y exterior el proyecto pretende crear redes entre la comunidad artística y los habitantes de la zona con el fin de generar sinergias y experiencias que derriben los muros entre el arte y la vida, han precisado en un comunicado.

Con el fin de crear un grupo heterogéneo, el curso se dirige a personas de diferentes disciplinas que estén interesadas en trabajar metodologías artísticas y colaborativas "para repensar y activar los lugares del 'tercer paisaje' de la urbe desde la necesidad de nuestra reconexión con la naturaleza, de la creación de comunidad y del fomento de la creatividad".

Pilar Soto Sánchez (1984) es artista y doctora en Bellas Artes con Mención Internacional (2017). En 2015 obtiene el diploma de Especialización en Ética Ecológica, Sostenibilidad y Educación Medioambiental. Su trabajo se basa en la búsqueda y creación de estrategias artísticas multidisciplinares para promover una conciencia ecológica.

Desde 2007 hasta la actualidad ha participado en diversas residencias artísticas y encuentros de arte tanto nacionales como internacionales; así como en distintas actividades de investigación y ha publicado numerosos artículos y ponencias.

Para la selección de los trabajos, el programa Residencia de Arteducación, que comienza el día 1 de junio y se extenderá durante los próximos dos meses, ha contado, en esta ocasión, con el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Salvador Haro; y la vicerrectora de Cultura y Deportes de la Universidad, Tecla Lumbreras.

Asimismo, ha estado la responsable de las actividades culturales de La Térmica, Virginia Quero; la directora Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno; y la responsable del Área de Educación de la pinacoteca, Eva Sanguino.

Se trata de la cuarta edición del programa de residencia, anteriormente resultaron ganadores el argentino Leandro Mosco, con su propuesta 'Los amigos invisible', un proyecto destinado a crear redes sociales entre los artistas locales; Xirou Xiao, con 'Can you tell/ask me What's the Performance Art?', en el que se perseguía reflexionar sobre el arte de la performance en la actualidad; y el malagueño Alejandro Robles, con 'Trabajar el arte transdisciplinar', en el que se reflexionaba sobre un arte 'fronterizo' que transcurre en varias disciplinas.