PP pide a Page que desautorice a la portavoz del PSOE en las Cortes tras pedir un consejo de guerra para Cospedal

15/05/2018 - 12:14

El PP ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, que desautorice a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, tras pedir un consejo de guerra para la presidenta 'popular' en la región, María Dolores de Cospedal, por la "alta traición" que, según los socialistas, ha cometido en el documento sobre agua que presentará este partido tras ser acordado con sus barones territoriales.

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha solicitado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, en una rueda de prensa ofrecida en las Cortes regionales, donde ha enmarcado las declaraciones de Fernández en "el entorno de radicalidad y extremismo en el que se mueve el Gobierno de García-Page".

"Es una auténtica barbaridad que alguien que tenga unos mínimos conocimientos de lo que es un consejo de guerra" haga declaraciones de este tipo, ha señalado Guarinos, quien ha pedido a la portavoz de los diputados socialistas que pida "perdón" por sus afirmaciones.

Según ha afirmado, personas así no pueden estar en política ni tener un cargo de responsabilidad y ha pedido al Gobierno de García-Page que no ampare este tipo de actitudes porque, a su entender, no se pueden decir este tipo de cosas "a cualquier precio".

Dicho esto, ha retado al presidente regional a "hablar alto y claro" sobre agua. "García-Page habla mucho pero no hace absolutamente nada por defender los intereses hídricos de la región", ha advertido Guarinos, quien ha insistido en que "la única traición del agua en Castilla-La Mancha tiene nombre y apellidos: PSOE y Emiliano García-Page".

TRABAJAR "DE UNA VEZ POR TODAS"

Tras repasar declaraciones vertidas por dirigentes del PSOE y del propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que, a juicio de Guarinos, demuestran que los socialistas están a favor del trasvase, ha invitado al presidente autonómico a ponerse a trabajar "una vez por todas" para defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.

Además, ha salido al paso de las críticas socialistas dejando claro que tuvo que ser un gobierno del PP a nivel nacional y regional con Cospedal a la cabeza quien, en tan solo dos años, consiguiera "lo que jamás consiguió un gobierno socialista".

Así, ha insistido en que el PP en materia de agua ha defendido siempre en Castilla-La Mancha la prioridad de la cuenca cedente y lo "seguirá haciendo" dentro de la necesidad de un pacto del agua a nivel nacional, ha destacado. "No le interesa el pacto a quien quiere seguir usando el agua como arma arrojadiza", ha dicho en referencia al PSOE.