PSIB, Podemos y MÉS rechazan la moción sobre el metro del PP porque está anclado "en el siglo pasado"

15/05/2018 - 12:50

Los grupos parlamentarios PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han rechazado este martes en el pleno del Parlament la moción que ha presentado el PP para la ampliación del metro hasta el Hospital Universitario de Son Espases porque consideran que sus políticas de movilidad están ancladas "en el siglo pasado".

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado la portavoz adjunta de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, que ha criticado que el PP no ha hecho "ninguna propuesta en positivo" sobre el transporte público y solo haya mostrado "rechazo" a las políticas del 'Govern del Canvi'.

Por su lado, el diputado del PSIB Damià Borràs ha censurado que "nunca" se haya dado "una oportunidad" al transporte público para desarrollarse y ha expuesto la necesidad de crear un "buen plan director" y "planificar con audacia y rigor su futuro" que es el "del medio ambiente y no el del cemento".

El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha señalado que las soluciones que plantea el PP son de "conductor estresado" y que es necesario adoptar una perspectiva de "usuario de transporte público".

"En las Islas se ha incrementado la movilidad en coche un 42 por ciento y en el resto del Estado un seis por ciento, mientras la oferta de transporte público presenta unas cifras muy bajas con solo un 10 por ciento de usuarios en Mallorca", ha dicho Jarabo.

El portavoz de El PI, Jaume Font, ha criticado que no haya "modelo" y ha censurado que cuando los políticos lo tratan "siempre se pelean". Así, ha criticado que "no haya plan de transportes ni se hayan prohibido los coches de alquiler" como se había dicho.

Por su parte, la diputada del PP, Mabel Cabrer, que ha defendido esta propuesta, ha criticado la postura de los partidos que apoyan al Govern, que no han aceptado "ningún punto de la moción" y, por tanto, no ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas "por dignidad".

Además, ha criticado que durante esta legislatura "no se haya hecho ni un solo kilómetro de vía férrea ni de carreteras" y ha defendido que cuando ella estaba en el Govern llevó a cabo el metro y que si no se llegó a Son Espases fue porque "no dio tiempo" y porque el centro hospitalario "no estaba ni construido".

En el debate de la moción también han intervenido la diputada del grupo mixto Xelo Huertas, la de MÉS per Menorca, Patricia Font, y la de Gent per Formentera, Sílvia Tur.