Fecons muestra su preocupación por el "parón" que ha provocado en el sector la nueva Ley de Contratos Públicos

15/05/2018 - 12:58

El presidente de la Federación de la Construcción de la provincia de Cáceres (Fecons), Carlos Izquierdo, ha mostrado su preocupación por el "parón" que ha provocado en el sector la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó en marzo y que obliga a las administraciones a la contratación electrónica, lo cual está ralentizando la recuperación del sector que empezaba a "repuntar" tras la crisis económica y la burbuja del ladrillo.

Según ha explicado este martes el presidente de la patronal cacereña, hasta marzo se adjudicaron "deprisa y corriendo" muchas obras y, desde entonces, el sector está "muy preocupado" porque los nuevos pliegos de condiciones para contratar no acaban de publicarse en el DOE, y "ya han pasado tres meses", ha dicho.

"Eso no es culpa de ninguna administración en concreto, pero ahora habrá demora en las adjudicaciones porque llega el verano y eso puede retrasarse", se ha lamentado Izquierdo.

El sector de la construcción tiene actualmente unos 5.500 trabajadores activos en la provincia de Cáceres cuando antes de la crisis económica, en 2007, llegó a contar con 18.600.

No obstante, este número se mantiene estable desde hace unos años ya que suben los empleos en edificación pero bajan en obra pública, porque no hay licitación de contratos, según ha apuntado. "En edificación se ha reactivado un poco y se crea mucho más empleo en estas actividad", ha subrayado.

No obstante, la construcción experimenta un "repunte" en Madrid, Baleares y en Barcelona pero con "pequeñas autopromociones" de gente que tenía comprada su parcela y se anima a construir su casa. También hay "alguna pequeña promoción" porque la financiación de los bancos empieza a llegar poco a poco, pero "sigue habiendo mucha gente con peticiones que no se hacen porque la financiación no fluye como tiene que fluir", se ha lamentado.

