López, dispuesta a reunirse con Carnero "si garantiza que es un interlocutor válido y no un títere en manos de Mañueco"

15/05/2018 - 12:56

El PSOE de Valladolid cierra filas en torno a Puente y ve en las críticas del PP "un ataque a la autonomía de los alcaldes"

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Valladolid, Teresa López, se ha mostrado dispuesta a reunirse con el presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero, después de cancelar la reunión prevista para este lunes con él para rebajar la tensión entre ambas formaciones, pero ha condicionado este hipotético encuentro a que el líder 'popular' "garantice" que es "un interlocutor válido" y no "un títere" en manos del presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

López ha comparecido en una rueda de prensa acompañada de los alcaldes de Mojados, Adolfo López; Tudela de Duero, Luis Javier Gómez, y La Cistérniga, Mariano Suárez, así como de los procuradores Javier Izquierdo y Pedro Luis González, y del secretario de Organización del PSOE provincial, Pedro Pablo Santamaría, para cerrar filas en torno al alcalde de la capital, Óscar Puente, ante las críticas del PP que consideran "un ataque a la autonomía de los alcaldes" y a su potestad para dirigir los plenos municipales.

A tenor de la polémica y el aumento de la tensión entre PP y PSOE después de que el regidor expulsara al portavoz del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo, de la última sesión plenaria, la líder de los socialistas vallisoletanos ha insistido en que su comparecencia de este martes no busca "avalar el comportamiento de Puente", sino defender su libertad para intervenir siempre que "no limite los tiempos ni impida a los concejales expresarse".

En este sentido, ha subrayado que tanto Puente como el propio Carnero han coincidido en conversaciones con ella en que el motivo de las críticas de las filas 'populares' que desencadenaron la expulsión de Martínez Bermejo son las intervenciones del primer edil, algo que López considera un "derecho" del munícipe que ella misma ejerce en Medina del Campo, donde preside el Ayuntamiento, así como el líder de los 'populares' vallisoletanos en su papel de presidente de la Diputación.

"El alcalde no es un moderador, es quien preside el Pleno e interviene cuando quiere, lo mismo que hace Carnero en la Diputación sin que nadie se queje, porque es su derecho", ha sentenciado López, que ha insistido en que en aquellas mociones de "contenido ideológico" --como la propuesta de reprobación del consejero de Sanidad o la retirada de símbolos franquistas de la Institución-- "claro que interviene" y tiene "la última palabra" después incluso de la votación.

"CORTIJO"

En este sentido, ha defendido que los concejales socialistas "no interrumpen al alcalde donde son oposición" y ha considerado que el problema de los 'populares' es que "no están acostumbrados a que alguien les diga que ya no es su turno", por lo que los ha acusado de considerar las instituciones "como su cortijo", una situación que, según ha confesado, le tocó vivir a su llegada al Consistorio medinense.

Precisamente sobre esto, se ha cuestionado cuál sería la reacción de Jesús Julio Carnero si en los plenos de la Diputación ella lo interrumpiera "constantemente" y reclamara la palabra cuando no le correspondiera, algo que no ha tenido que hacer "ni una sola vez", ni siquiera con la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, de quien ha significado que no interrumpa en la Diputación cuando "sí lo hace en el Ayuntamiento".

En declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria general del PSOE de Valladolid ha señalado como "único responsable" de esto a Jesús Julio Carnero, quien "arenga y avala" a Martínez Bermejo, con quien comparte bancada en el Ayuntamiento y a quien considera como "su brazo ejecutor".

"Es él quien le manda romper el orden del Pleno y luego no da la cara", ha criticado, si bien ha sugerido también que "puede ser que Carnero pinte menos que la Tomasa en los títeres" y "el interlocutor sea Mañueco", puesto que ha sido el PP regional el que envió una carta de queja al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para pedir la condena a la conducta de Puente cuando había concertada una reunión entre López y Carnero para "rebajar la tensión y reconducir la situación" entre ambas formaciones.

Esto hizo, a su juicio, que el encuentro "ya no tuviera sentido", por lo que la secretaria provincial optó por cancelarlo, una decisión que, como ha aseverado, no le sugirió nadie, sino que partió de ella y contó con el aval de sus compañeros, a los que consultó.

"PALMADITAS" EN LA CARA

Respecto a las palabras de Óscar Puente en las que advirtió del miedo a una agresión física en tal situación de tensión, López ha reconocido que tuvo "dudas" inicialmente hasta que vio el comportamiento "fuera de cámara" de algunos concejales del PP --sobre los que no ha querido precisar nombres-- que llegaron a dar "palmaditas en la cara" a otros ediles socialistas tras el Pleno y que, a su juicio, "están cerca de la agresión física". "Se han rebasado los límites del comportamiento lógico y normal", ha lamentado.

También se ha mostrado sorprendida de que el PP de Castilla y León haya enviado una carta para quejarse de esto "y no de los casos de corrupción, de la Perla Negra, del parque de Portillo o del bloqueo a la comisión de las eólicas".

En cuanto a la situación de tensión entre ambos partidos, Teresa López se ha mostrado convencida de que, a pesar del ambiente actual, los 'populares' "reconducirán la situación" y ha pedido darles "un voto de confianza".

Por lo que se refiere a las críticas de Óscar Puente al Procurador del Común que han precedido el enfrentamiento entre ambas fuerzas políticas, la secretaria provincial del PSOE ha declinado "rectificar" o "puntualizar" las palabras de un compañero de partido, pero ha coincidido con él en que es una Institución que "se debe renovar" y "adaptar a los nuevos tiempos", al hilo de lo cual ha cargado contra el PP por no proponer ningún nombre para sustituir a Javier Amoedo, en funciones tras concluir su mandato ante la ausencia de un sucesor.

En cualquier caso, considera que hacer 'casus belli' de las palabras del alcalde por decir que "hay que renovar una Institución que todos" consideran "muy válida" es "querer desviar la atención" de otros casos comprometidos para el PP. "Que se avale una institución no quiere decir que no se pueda renovar, no es la Corona en los años 80", ha apuntado para sentenciar que las declaraciones de Puente no le parecen "tan graves".