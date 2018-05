La Junta de Extremadura licita la redacción del proyecto de regadíos en Tierra de Barros por 1,7 millones

15/05/2018 - 13:04

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde para licitar la redacción del proyecto de obras del regadío en Tierra de Barros por un importe de 1.750.000 euros, una acción que representa el "último paso" para que pueda ser una realidad las obras de transformación de 15.000 hectáreas de 12 municipios.

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)

La consejera del Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que también ha informado de que la redacción del proyecto tendrá una duración de doce meses.

García Bernal, acompañada de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha remarcado que la política de regadío es "estratégica" para el Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara y que el proyecto de Tierra de Barros va a ser una realidad "sí o sí", ya que es la "voluntad de los regantes" y porque es la "voluntad de la Junta de Extremadura".

De esta forma, la consejera ha deseado que este "proyecto transformador" sume a todas las administraciones, aunque la Junta no va a "parar ni a esperar", por lo que ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno el que sería el "último paso" para que pueda ser una realidad las obras para transformar en regadío 15.000 hectáreas.

"Hay miles de familias de esa comarca esperando los riegos de apoyo para el olivar y la viña y no vamos a esperar de brazos cruzados, y por eso se trae hoy la licitación de esa redacción del proyecto", ha dicho.

En su intervención, la consejera extremeña ha criticado que el gobierno de Fernández Vara al llegar a la Junta en 2015 se encontró que este proyecto "no tenía presupuesto, el agua no llegaba a la parcela, no había nada". "No es que no se hubiera hecho, es que se había engañado a los regantes de Tierra de Barros", ha dicho.

Frente a esa realidad, García Bernal ha contrapuesto que el actual Ejecutivo regional ha desarrollado en esta iniciativa una "trayectoria seria, rigurosa y de trabajo compartido y transparente con la Comunidad de Regantes".

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RIQUEZA

En esta línea, la responsable autonómica ha resaltado que lo más importante para la Junta en dicha iniciativa de regadíos es la generación de empleo y de riqueza en la zona y con ello la fijación de población en el terreno.

Por su parte, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha valorado que la Agenda de Regadíos de la Junta es "muy importante" y ha remarcado el objetivo de contribuir a fijar la permanencia de los extremeños en sus pueblos con la mejora de sus condiciones de vida a través de recursos como los regadíos.

REGADÍO EN VILLANUEVA DEL FRESNO

Junto al acuerdo en relación al regadío de Tierra de Barros, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de un conveniode colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para la transformación en regadío de parte de la finca comunal de la localidad, declarada como zona regable singular.

Así, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio aportará más de 2,3 millones a dicho convenio, mientras que el consistorio aportará más de 1,7 millones.

Cabe destacar que el agua para estos regadíos se utilizará del embalse de Alqueva, gracias a un convenio internacional que se firmó en 2008.

"En resumen, dos proyectos importantes, muy importantes, la licitación de la redacción del proyecto de Tierra de Barros y la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para la futura licitación en los próximos meses de la obra de este nuevo regadío", ha dicho García Bernal.