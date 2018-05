Del Bosque: "El Madrid ha tenido una liga irregular pero en la Champions ha sido el mejor"

15/05/2018 - 13:06

El ex seleccionador nacional Vicente del Bosque ha reconocido que, si bien el Real Madrid ha tenido una liga "irregular", en la competición europea de la Champions League ha sido "el mejor" equipo.

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

Del Bosque ha participado este martes en Oviedo en las deliberaciones del jurado que se encargará de otorgar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes correspondiente a esta edición. Allí, ha afirmado ante los medios de comunicación presentes que el Real Madrid es "el mejor equipo" de la Champions, "no solo ante el Liverpool, contra el que va a jugar la final".

El ex seleccionador y ex entrenador del equipo ha asegurado que el Real Madrid "llega bien" a esta final el sábado 26 de mayo, a pesar de que ha tenido una "liga irregular". "No han tenido la regularidad necesaria en un campeonato doméstico como el nuestro, pero en la Champions han sido los mejores", ha insistido.