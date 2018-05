El Consello de En Marea aprueba la consulta sobre Quinteiro el 22, pero los críticos, sin mayoría, evitan votar

15/05/2018 - 13:24

El Consello das Mareas --el máximo órgano de decisión entre plenarios de la formación rupturista-- ha dado luz verde a la celebración de la consulta sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local el pasado 18 de marzo durante un control nocturno.

Sin embargo, los críticos han evitado participar en la votación, que se ha celebrado a través de la red social Telegram, y han enviado mensajes --a esa misma red social-- para expresar que no participaban en la decisión, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Así, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, el Consello ha avalado con 23 votos (se necesitaban 18) la celebración de la consulta, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 22 de este mes y durará 36 horas, de manera que está previsto que los resultados oficiales se conozcan a primera hora del jueves 24.

Los miembros críticos con la dirección actual --que en todo caso no tienen mayoría en el órgano de dirección-- expresaron que no participaban en la votación con el fin de no avalar la celebración de la consulta, ni siquiera con su no.

La pregunta que la dirección de En Marea plantea, una vez refrendado el reglamento sometido a votación del Consello, es la siguiente: "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".

En las últimas horas, la Comisión de Garantías avaló la celebración de la consulta y desestimó las alegaciones presentadas por dos miembros del comité electoral --Sara Outeiral y Pedro 'Peyo' Rivera, próximos a Quinteiro--. Sin embargo, el miembro de ese órgano Manuel Nogueira expresó su disconformidad en la reunión de este lunes, tanto por las garantías de la consulta, como por el cariz de la pregunta que se formula a los inscritos.

