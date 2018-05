Rivera reclamará a Rajoy soluciones para Cataluña y ver cómo se extiende el 155, pues no vale "salir corriendo"

15/05/2018 - 13:22

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que acudirá este jueves a la reunión con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "soluciones y acuerdos" con Cataluña y ver cómo se extiende el 155 porque no se puede "salir corriendo" de esta comunidad autónoma.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras visitar la Pradera de San Isidro con motivo de la fiesta dedicada al patrón de la ciudad ante la reunión que mantendrá con Rajoy tras la investidura como presidente de la Generalitat de Quim Torra.

Precisamente este martes Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han pactado este martes "reforzar" su acuerdo político para defender el orden constitucional y ofrecer una respuesta "pactada y proporcional" contra cualquier "intento" deponer en marcha estructuras políticas distintas a las recogidas en la Constitución y el Estatut.

Al respecto, Rivera ha aseverado que llegar a un acuerdo para que se cumplan las leyes "no es un acuerdo" y que los catalanes "no separatistas" están preocupados ante la situación que se vive en Cataluña tras la investidura de Torra, por lo que quieren "soluciones" y no "cosas obvias".

"A diferencia de hoy, sí vamos a ir a proponer acuerdos, a proponer soluciones y sobre todo vamos a ver cómo se extiende este artículo 155, sobre qué competencias y sobre qué asuntos porque no puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido", ha aseverado el presidente de Ciudadanos.

En este sentido, ha incidido en que "hay que tomarse muy en serio" lo que ocurre en Cataluña porque los catalanes tienen hoy un "presidente racista" que va a actuar "contra la mitad" de la población de esta comunidad, una circunstancia "insoportable" y que "ningún gobierno europeo" puede permitir.

"Ha pasado el tiempo de la contemplación, de mirar a otro lado", ha espetado Rivera para insistir en que acudirá a la Moncloa para proponer soluciones y recuperar la "dignidad" para el conjunto de los españoles, pues es inadmisible que se haya celebrado un pleno en el que el expresidente Carles Puigdemont haya podido votar "gracias al Gobierno de Rajoy" en una investidura "fraude".

De Torra ha insistido en que es un "presidente racista" que "rinde cuentas" a Puigdemont y quiere instaurar la "república catalana", así como restituir a imputados y prófugos de la justicia por delitos "muy graves".

A su vez, el presidente de Cs ha remarcado que va a proponer colaboración a Rajoy ante la situación de Cataluña con la "legitimidad" que le aporta a su formación ser la fuerza más votada en Cataluña y haber dado su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno central.

"Cs no va a salir corriendo de Cataluña como algunos quieren", ha asegurado Rivera quien a continuación ha relatado que pedirá a Rajoy que "rectifique" y se tomen medidas para que Cataluña tenga un "gobierno constitucionalista" y que el parlamento y el Senado se ocupen de ello.

Finalmente, ha asegurado que la situación en Cataluña se soluciona con "decisiones" al decidir "cómo y cuándo" se aplica el 155 y en qué competencias. "Los catalanes no separatistas esperan decisiones, no ocurrencias", ha remachado Rivera.