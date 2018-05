Errejón remarca que el 155 "no se puede aplicar por ideas" y que en España "las opiniones no son delito"

15/05/2018 - 13:33

Llama a recuperar la "normalidad institucional y el diálogo" en Cataluña para "salir del bucle"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha llamado a recuperar la "normalidad institucional y el diálogo" en Cataluña para "salir del bucle" y "sin perder más tiempo" y del artículo 155 ha indicado que "es una medida excepcional extraordinariamente grave que no se puede aplicar por ideas" y que en España "las opiniones no son delito".

En Podemos van a estar "vigilantes a lo que haga el nuevo Govern, a las decisiones administrativas y jurídicas, no a las opiniones, porque en España "las opiniones no son delito, no se castigan". También le ha enviado un mensaje al Gobierno del Estado, que "abandone la senda de taparse oídos y ojos y que llegue a entendimientos".

A su llegada a la pradera de San Isidro, Errejón ha llamado a "emprender el diálogo entre el gobierno catalán y el español". "Todo lo que nos haga perder el tiempo nos lleva a un país bloqueado. Que se conforme un gobierno es una buena noticia aunque a nosotros no nos guste el candidato", ha apostillado.

Ahora "lo urgente" es "iniciar la senda del diálogo entre el gobierno español y el catalán que nos permite salir del bucle y no perder mas tiempo, que se han perdido demasiados meses".