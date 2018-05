Marcos cifra la previsión de la cosecha de cereal de invierno en CyL en seis millones de toneladas

15/05/2018 - 13:40

La previsión de la cosecha de cereal de invierno en Castilla y León se sitúa en los 6 millones de toneladas tras la siembra de 1,9 millones de hectáreas, lo que supone un crecimiento del 2 por ciento respecto a 2017.

PALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Se trata de una previsión "muy superior" que la del pasado año y muy por encima de la media de los últimos cinco años, según ha afirmado este martes en Palencia la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, instantes antes de acudir a la misa de San Isidro en la Catedral.

Marcos ha destacado las "mejores previsiones" de la cosecha respecto a 2017 cuando la sequía puso en apuros al campos de la región, según reflejan las primeras solicitudes de la Política Agraria Comunitaria en Castilla y León que alcanzan las 71.874, ha apuntado Marcos, 6.226, "un 4,2 por ciento menos" en Palencia, ha añadido.

Todo ello debido a la "mayor profesionalización del sector" y a que la ayudas se dirigen a aquellos que realmente trabajan y arriesgan en el campo y en la agricultura. Ya que la reforma de la PAC para 2018 exigía que las personas que estuvieran cobrando por debajo de los 300 euros dejaran de percibir la ayuda, ha explicado la consejera.

"No deja de ser una previsión", ha recordado la consejera que ha reconocido no obstante que son "mejores" que las de años pasados. Asimismo, ha pedido al patrón del campo que siga haciendo buen tiempo, pero no demasiado calor, humedad y que no haya pedrisco y heladas para poder mantener las previsiones de cosecha de este año.