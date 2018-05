Cambia advierte que 330 empresas dejan una "deuda incobrable" al Ayuntamiento de Logroño por 2 millones de euros

15/05/2018 - 13:41

El portavoz del Grupo Municial de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha advertido este martes que, desde el año 2015 hasta lo que va de este ejercicio 2018, "ha habido 330 empresas morosas que han dejado de pagar al Consistorio casi dos millones de euros".

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

Como ha recordado Peña, "desde que dimos la rueda de prensa del CCR hablando de como a una empresa cercana a la actual gestora, Construcciones Ferrer, se le había perdonado dinero desde el Ayuntamiento, nos comprometimos a recopilar los datos relativos a deudas no cobradas durante toda la legislatura y analizarlos por completo".

Unos datos con los que la formación ya cuenta, y que dan, como principal conclusión que "desde 2015 hasta lo que llevamos de 2018 ha habido 330 empresas morosas que han dejado de pagar al Ayuntamiento de Logroño algo menos de dos millones de euros en total, en concreto, 1,83 millones".

Peña ha explicado que "todos los años el Ayuntamiento hace una lista de deudas incobrables, que pueden venir de multas, recibos, diferentes impuestos, plusvalías, juntas de compensación...".

En esa lista, "el Ayuntamiento da por imposible el cobro por diversas razones (concurso de acreedores, cambio de denominación de la empresa o disolución de la misma) no siguiendo a las personas responsables de estas empresas ni aplicando ninguna medida para evitar esta sangría económica".

Aquí ha citado "casos tan llamativos como el Club Deportivo Logroñés (437.000 euros), Construcciones Vinícolas del Norte (151.000 euros), empresas constructoras del entorno de Rioja 2000 y Siglo XXI, casos de empresas que están abiertas a día de hoy o empresas que cambian de nombre, pero siguen funcionando con otro tras condonársele la deuda, como es el ejemplo de Construcciones Ferrer".

En este sentido, ha considerado que "el Ayuntamiento tiene que controlar esto y aún seguimos perplejos al saber que esto ocurre en nuestro Consistorio sin que nadie haga algo al respecto".

Para el portavoz de Cambia, "uno de los primeros pasos a llevar a cabo es el cerrar los concursos públicos a personas y entramados empresariales que hayan dejado dinero a deber con sus empresas al Ayuntamiento, evitando que puedan presentarse con otro nombre".

"Esto ocurre por la existencia de resortes legales los cuales hacen que estas empresas puedan irse sin pagar y es algo que no pasa con las personas, donde si te multan en Bilbao, la multa te llega a Logroño. Si dejas sin pagar una multa aquí, te embargan la cuenta y si tienes deudas con el Ayuntamiento, no puedes pedir ningún tipo de ayuda", ha dicho, y ha afirmado que "con esto no queremos demonizar a las empresas, sino todo lo contrario".

Peña ha dicho que "esto es un agravio comparativo entre las empresas que pagan sus impuestos y deudas y aquellas que con el juego societario cambian de denominación, dejan sin pagar lo que deben al Ayuntamiento de Logroño y siguen funcionando con otro nombre, como es el caso más sangrante de Levalta, que todos conocemos su estafa, el dinero que le debe al Ayuntamiento en las juntas de compensación y que ahora está funcionando como Ríodaser XXI".

Ha aportado además "cifras, y vemos cómo el dinero adeudado ha ido aumentando progresivamente estos años", lo cual choca "con la continua cantinela de la supuesta recuperación económica". "Las deudas de las empresas con el Ayuntamiento crecen año a año, donde los tres primeros meses de 2018 ya se ha alcanzado la cifra del 2015", ha subrayado.

En concreto, ha detallado que, en 2015, la deuda fue de 409.318,31 euros; en 2016, de 422.842,60 euros; en 2017, de 618.451,99 euros; y, en lo que va de 2018, 384.895,90 euros, es decir, un total de 1.835.508,80 euros.

Esto demuestra, "una vez más, la inacción del PP y el pésimo gestor que es", por lo que se ha preguntado "cómo es posible que nunca se haya planteado un Plan o una Estrategia de seguimiento y control para evitar esta morosidad y la imposibilidad de cobro??!! Desde 2011, el Gobierno municipal, autonómico y estatal pertenecen al Partido Popular y nunca se han sentado a corregir este despropósito recaudatorio".

"Este dinero no es solo dinero de empresas morosas, este dinero supone creación de puestos de trabajo, inversiones en los barrios, potenciar la rehabilitación. Este dinero representa la pasarela de Los Lirios, o conexión de Valdegastea. Son casi dos millones de euros, son 330 empresas que desde 2015 han dejado de cumplir con sus obligaciones con Logroño y con la sociedad", ha concluido.