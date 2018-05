El Gobierno central trabaja en un plan interministerial para buscar soluciones al Campo de Gibraltar

15/05/2018 - 13:47

Garantiza el cumplimiento del acuerdo para el Brexit "haya acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar o no"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha informado este martes de que el Gobierno central está trabajando en la elaboración de un plan interministerial "para tratar de aportar soluciones" que contribuyan al desarrollo de la zona del Campo de Gibraltar.

En el transcurso de un desayuno informativo en Sevilla, Dastis ha afirmado que la situación de esta comarca preocupa y "no satisface" el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que trabaja en un Plan interministerial que solucione, entre otros asuntos, "la diferencia inaceptable entre los niveles de rentas entre el campo de Gibraltar y el Peñón".

Así, ha explicado que dicho plan tiene un foco particular en el municipio de La Línea de la Concepción, "el que más directamente recibe el impacto por su cercanía con Gibraltar", y luego incluye medidas más generales para toda la comarca.

"Confiamos en anunciar pronto una batería medidas para paliar la situación porque realmente son necesarias, somos conscientes", ha agregado el ministro antes de señalar que entre otros departamentos están inmersos en esa elaboración Fomento, Hacienda o Interior para "hacer un auténtico plan conjunto que contribuya al desarrollo de la zona".

SOBERANÍA DE GIBRALTAR Y EL BREXIT

En el mismo marco, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha afirmado que el acuerdo al que ya se ha llegado para el futuro de los ciudadanos y los trabajadores transfronterizos sobre las condiciones de la salida británica de la UE "se va a aplicar ya haya acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar o ya no lo haya" y, en particular, será para la aplicación del periodo transitorio.

Y es que, como ha manifestado, el Gobierno de España no renuncia a recuperar la soberanía plena sobre Gibraltar, de ahí que siga, en el marco de las Naciones Unidas, "negociando la descolonización de Gibraltar, que tiene que ser objeto de un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España".

Entretanto, ha dicho que, en las negociaciones del Brexit, el Ejecutivo central pone el acento en la prosperidad compartida en la zona, "al objeto de evitar que pueda repercutir de manera negativa en los ciudadanos, que son el foco de nuestro interés, y muy en particular en los trabajadores que cruzan la verja a diario para ganarse el pan".

"Hemos querido ser constructivos y llevar una negociación que beneficie a todos y que acabe con situaciones irritantes y que tienen un impacto negativo en la vida en el Campo de Gibraltar y también en las relaciones España y Reino Unido", ha sostenido Dastis.

Con todo, ha considerado un "error" la salida de Reino Unido de la Unión Europea, si bien ha dicho que en el nuevo escenario, la aspiración de España "es tener un marco futuro de relación lo más intenso y estrecho posible que consolide excelente relaciones que tenemos".

NEGOCIACIONES POR LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO

Del mismo modo, y al hilo de las negociación que implican la gestión del aeropuerto del Peñón, Dastis ha explicado que su aspiración pasa por que pueda ser usado de manera compartida "en beneficio de toda la zona", y gestionado también de manera compartida porque de lo contrario "estaríamos reconocido una situación que no podemos reconocer".

Con todo, el titular de Asuntos Exteriores ha advertido de que si no se alcanza un acuerdo antes de marzo del 2019, "el aeropuerto quedará fuera del cielo único europeo y los ciudadanos de Gibraltar no se beneficiarán de algunas ventajas y derechos que sí se aplican con el régimen actual". "Encaramos la negociación con espíritu constructivo y con voluntad de acuerdo, no conduce a nada encerrarse a ese acuerdo", ha remachado.

Y también preguntado sobre las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) y las consecuencias del brexit, Dastis ha dicho que independientemente de la salida de Reino Unido de la UE "tenemos un programa claro de desarrollo y potenciación de nuestra participación en la seguridad euroatlántica, de la cual nuestro acuerdo con Estados Unidos es un pilar muy importante, también en el marco de la OTAN, y por tanto tenemos el compromiso de aumentar contribución a la Defensa que vamos a cumplir".

"Rota y Morón ya eran importantes antes del brexit y lo van a seguir siendo", ha garantizado, antes de hacer hincapié en la necesidad de que la UE adquiera una capacidad de decisión autónoma "que no constituya una duplicidad con la OTAN pero que nos permita actuar en las zonas donde nos sintamos retados".

SIN TRUEQUES POR FALCIANI

En otro orden de cosas, también ha abordado el ministro, en el coloquio, el caso de la detención del que fuera informático del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, y ha garantizado que el Gobierno español "no negocia trueque alguno" con Suiza sino que "aplica estrictamente la ley".

Dastis ha señalado que la intervención del Gobierno "se limita a verificar si las formalidades de la petición de extradición eran correctas" y ahora da trámite a la Audiencia Nacional, "que decidirá si se produce el requisito de la doble incriminación o no". "El Gobierno no contempla aplicar otras reglas que las del Estado de Derecho", ha concluido.