El PSOE de Entrevías-El Pozo pide que comparezca el comisario jefe de Puente de Vallecas en la Junta de Seguridad

15/05/2018 - 13:48

El PSOE de Entrevías-El Pozo va a solicitar por medio de sus representantes en el Grupo Municipal la comparecencia del comisario jefe de Puente de Vallecas, Santos Bernal, en la Junta Local de Seguridad del distrito para que informe sobre la situación actual del distrito en materia de seguridad, ha informado el PSOE en un comunicado.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En recientes declaraciones a Telemadrid, el comisario jefe afirmó que se ha producido un descenso del 11 por ciento de los delitos y que han desaparecido los denominados narcopisos en el distrito.

Tras conocer estas declaraciones, Nicolás Rodríguez, diputado regional y secretario general del PSOE en Entrevías-El Pozo, ha destacado que se alegran del optimismo del comisario, si bien ha afirmado seguidamente que están preocupados porque se pueda entender que "los supuestos logros manifestados suponga que se relaje la intensidad en la lucha policial contra la delincuencia en el distrito de Puente de Vallecas y más concretamente, en los barrios de Entrevías y el Pozo del Tío Raimundo".

El diputado socialista ha recalcado que se debe evitar frivolizar en los medios de comunicación con estas cuestiones que afectan a la seguridad ciudadana. "Los vallecanos sabemos que el problema de los narcopisos persiste y el Comisario deberá dar explicaciones más precisas en la Junta Local de Seguridad", ha señalado.

El secretario general del PSOE en Entrevías-El Pozo, ha considerado que es "evidente" que faltan efectivos para atender las necesidades del distrito y ha indicado que si el Jefe Superior de la Policía Nacional en Madrid, Jorge M. Martí, no destina más efectivos al distrito no se podrá atender a las necesidades existentes. "Las estadísticas seguirán siendo engañosas porque no recogen las denuncias que no se pueden formular", ha agregado.

Rodríguez ha subrayado, además, que la Delegación del Gobierno debería reforzar su trabajo en el distrito aumentando los efectivos policiales y dejar de darle la espalda a los vecinos de Puente de Vallecas.

"Reconocemos que los narcopisos continúan, las ocupaciones de viviendas de forma ilegal continúan, la venta de droga en vía pública continúa, la delincuencia continúa, y lo más preocupante, existe un rebrote muy evidente del consumo de droga en el barrio", ha apostillado.