La Coordinadora de Mujeres de Valladolid se moviliza mañana por un Pacto contra la Violencia de Género bien financiado

15/05/2018 - 13:55

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, junto a otras organizaciones feministas del país, se concentrará mañana miércoles en la Plaza de Fuente Dorada, a partir de las 20.00 horas, para reivindicar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género bien financiado.

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

El colectivo entiende que sin los 200 millones de euros anuales prometidos, el 0,04% del Presupuesto del Estado, por la ministra de "igualdad", Dolors Montserrat, no se puede cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esa cantidad, "aun siendo insuficientes, serviría para responder a parte de las 213 medidas del Pacto".

Tras una movilización feminista histórica del pasado día 8 de marzo, la coordinadora, a través de un comunicado recogido por Europa Press, denuncia que el Gobierno "se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones. Por lo que en el mejor de los casos alcanzaríamos 80 para todo el territorio español".

Y es que, como así denuncia el colectivo vallisoleano, los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos, y deja a las comunidades autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos sin los 20 millones acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad.

No es que no haya dinero, denuncia la coordinadora, sino que sus prioridades son otras: el aumento del presupuesto de Defensa en 819 millones (el 10,7% respecto al año pasado) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas. "Es decir, la dignidad de las vidas del 51% de la población no es una prioridad para ellos. Pero nosotras no vamos a permitir que nuestros derechos queden en papel mojado".

Por todo ello, la organización convocante de la concentración anima a las mujeres de España a contestar a este gobierno "machista, indolente y que engaña", pues sin el dinero prometido no se podrá hacer política feminista.

Una política para educar en igualdad, prevenir las violencias machistas desde la infancia, proteger y atender a las víctimas de violencia, para tener unos medios de comunicación que nos respeten, para formar y sensibilizar a la judicatura, personal sanitario, docente y a las fuerzas de seguridad del estado..."En definitiva, para construir una sociedad justa y libre, donde vivamos vidas dignas de ser vividas. Señores y señoras del Gobierno, señor Rajoy, señora Montserrat ¿Cuánto valen las vidas de las mujeres?", pregunta la coordinadora.