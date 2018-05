Guadamur construirá cinco cabañas para alojarse con precios 'low cost' aprovechando su cercanía con el parque Puy du Fou

15/05/2018 - 14:02

Asegura que su Ayuntamiento está "encantado" con este parque que "sin duda va ser un revulsivo del turismo toledano y de su comarca"

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Guadamur (Toledo), Sagrario Gutiérrez, ha anunciado que el Ayuntamiento de la localidad va a construir cinco cabañas para alojarse, que tendrán un precio 'low cost' para que la gente joven también pueda quedarse, aprovechando que el municipio está "al lado" de la zona donde se ubicará el futuro parque Puy du Fou, y que "no hay una oferta hotelera importante".

A preguntas de los medios, tras presentar las XI Jornadas Visigodas del municipio, Gutiérrez ha explicado que el Consistorio va a construirlas con el dinero de las ayudas que concede la Diputación para los planes provinciales de infraestructuras, acumulando el dinero de los ejercicios del 2016, 2017 y 2018.

Por ello, están esperando que la Diputación de Toledo apruebe ahora la delegación de la obra para empezar a construir estas cabañas, que también se emplearán para campamentos arqueológicos, cursos de actividades deportivos o cualquier actividad que suponga "un alojamiento con condiciones más económicas" y que la alcaldesa espera que estén construidas antes de la primavera del 2019.

En este sentido, ha adelantado que también hay inversores de empresas de la comarca de Toledo e internacionales que "están empezando a aprovechar la oportunidad" para comprar y señalar terrenos en el término de Guadamur, "muy cerca" de Puy du Fou.

En concreto, ha apuntado que un inversor francés tiene interés en montar "unas plazas residenciales o de alojamiento en zona rural" que tienen parte de terreno calificado como industrial y parte colindante calificado como rústico, pero que está en un proceso de señalamiento del terreno.

Preguntada sobre el alojamiento en el Castillo de Guadamur ha respondido que sería un buen lugar pero que pertenece a un particular que está haciendo unos salones para eventos y que tiene previsto que el acondicionamiento del castillo "esté para septiembre o octubre".

INVERSIÓN DE LOS PROMOTORES EN HOSTELERÍA

En este punto, Sagrario Gutiérrez ha instado a los promotores en hostelería a invertir para que "vayan haciendo hoteles porque sin duda las pernoctaciones se incrementarán con los espectáculos de noche que realizará Puy du Fou sobre las 22.00 o 23.00 horas provocando que la gente tenga que dormir" en algún alojamiento, y porque en el parque temático "no están prevista la construcción de hoteles" por el momento.

Gutiérrez ha manifestado que su Consistorio está "encantado" con el Puy du Fou porque "sin duda va ser un revulsivo del turismo toledano y de su comarca", añadiendo además que el turismo que aportará el parque temático será de "calidad, porque tiene aspectos culturales".

"No me cabe ninguna duda de que en Puy du Fou va a haber un relato interesante del reino visigodo porque para Toledo es importante y, lógicamente, para Guadamur", ha comentado en referencia al yacimiento visigodo de Guarrazar ubicado en la localidad.

PUY DU FOU NO ESTÁ EN UN YACIMIENTO VISIGODO

Por otro lado, preguntada por la afirmación de la plataforma 'Queremos saber la verdad del Puy du Fou' que dice que el parque temático se va construir en un yacimiento visigodo la alcaldesa ha negado esa manifestación, asegurando que donde se va a construir lo que hay son restos de un construcción medieval llamada 'La casa del loco'.

En cuanto a los valores medioambientales, ha manifestado que cree que la zona va a ganar porque Puy du Fou tiene previsto la plantación de arbolado. La alcaldesa ha indicado que ya le gustaría que todos los proyectos que se plantean tengan esa prevención que tiene Puy du Fou, una empresa que tiene la garantía de haber sido "galardona internacionalmente por el parámetro europeo por sus trabajos en el cuidado del medioambiente".

Tras lamentar que haya gente que tiene a veces "un excesivo celo" en cuanto al cuidado medioambiental y "luego no hace ninguna propuesta, sólo hace el ruido suficiente para que se sepa que lo hacen", ha opinado que el nombre de esta plataforma es "curioso" ya que "cuando alguien en el nombre lleva 'queremos conocer la verdad' presume que hay una mentira y me gustaría que alguien me alertara de esa circunstancia porque yo no veo más que una empresa con intereses para sacar un proyecto importante para Toledo con un gran volumen de inversión y muchos puestos de trabajos", ha concluido.