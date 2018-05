Podemos exige al PSPV que aparte a cargos vinculados a la supuesta financiación ilegal "si quiere proteger el Botànic"

15/05/2018 - 14:15

El PSPV pide "prudencia": "A mí la gente de Podemos y Compromís me parece toda muy honorable, exigiría el mismo tratamiento"

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, ha vuelto a exigir al PSPV que aparte a las personas que reciben un sueldo público y siguen ostentando cargos en administraciones públicas y están vinculadas a la supuesta financiación irregular del partido en la campaña de 2007 "si quiere de verdad proteger al Botànic". Aunque no ha querido lanzar ningún ultimátum ni hablar de plazos, ha pedido "contundencia" y ha advertido: "Lo que nos estamos jugando es volver a etapas anteriores"

El también síndico de la formación morada en Les Corts ha recordado que "lo fundamental" de este tema, que se está investigando en varios juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, es que "no suponga sombras de dudas sobre el Botànic" y se asuman las responsabilidades oportunas. Ha explicado sobre la posibilidad de que Podemos se persone en estas causas que "hay que hacer una valoración política y económica de si es la mejor vía" y aún no se ha tomado una decisión al respecto.

En todo caso, ha vuelto a pedir a los socialistas que aparte a las personas relacionadas con el caso, "algunas evidentes" como el exalcalde de Benidorm y actual diputado provincial Agustín Navarro o José Ramón Tíller, director de expansión de Egevasa, porque de lo contrario mostrarían "que no están actuando con responsabilidad, sino para proteger a su partido" y "vinculan este caso al Botànic".

Preguntado sobre qué hará Podemos si el PSPV no responde a ese requerimiento, no ha querido pronunciarse por el momento, pero ha indicado que llegado el momento el partido tendría que tomar decisiones, ya que la situación "puede dañar al Botànic" y a su compromiso contra la corrupción. "A día de hoy no hemos llegado a ese momento".

Estañ ha lamentado que la respuesta socialista haya sido "en muchos casos dar largas o actuar con cierta arrogancia", algo que ha calificado como "muy irresponsable" pero ha incidido en que existe un procedimiento judicial y previsiblemente en el próximo pleno se aprobará una comisión de investigación en Corts sobre la financiación del PSPV y Bloc en la campaña electoral de 2007 y los contratos con la empresa Crespo Gomar, donde se debatirá sobre la cuestión.

EL PSPV PIDE "PRUDENCIA, MESURA Y TRANQUILIDAD"

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha pedido a Estañ "prudencia, mesura y tranquilidad" para ver cómo se desarrolla la investigación judicial, porque el partido no ha encontrado responsabilidades políticas, y ha cuestionado que el síndic de Podemos haya citado ahora "nombres que no eran los de la semana pasada", cuando se refirió al asesor de Presidencia José Manuel Orengo.

"Ha pedido una comisión de investigación, si él ya tiene claro lo que va a investigar, la anulamos y nos centramos en sus peticiones", ha apuntado, para remarcar que "esta cuestión es totalmente ajena al Gobierno del Botànic" porque se están investigando hechos de 2008 y desde que el Consell tomó posesión en 2015 "ha gestionado 60.000 millones de euros y no hay ningún caso de corrupción".

Según ha insistido Mata, "en cuanto haya la más mínima sospecha de que hay un comportamiento irregular" el PSPV tiene sus líneas rojas y no puede haber ninguna duda en esto porque, de hecho, eso les ha costado "perder Alicante".

"A mí, en principio, la gente de Podemos y Compromís me parece toda muy honorable porque si no, no hubiéramos llegado a un pacto con ellos, yo exigiría el mismo tratamiento", ha agregado el socialista, que también ha señalado que se está poniendo el foco en cuatro contratos adjudicados a Crespo Gomar pero "no se habla de los que le da Canal 9 y el Ayuntamiento de Dénia, que globalmente cuadruplican esa cantidad" y tampoco de los 40 o 50 a los que optaron y no se les dieron.

REACCIONES A LA COMPARECENCIA DE MORERA

Sobre la comparecencia del presidente del Bloc y de Les Corts, Enric Morera, en la comisión de la financiación de los partidos en el Senado del pasado viernes para explicar las cuentas de la formación nacionalista, Mata ha indicado que le pareció "divertida" pero no ha querido ahondar: "Bastante tengo yo con ocuparme de mi casa para meterme en la de los demás".

Desde Compromís, el diputado Juan Ponce ha señalado que "dio sus explicaciones" sobre un tema "de la prehistoria del Bloc" y que "nada tiene que ver con Compromís". "No hay ningún imputado y se dieron las explicaciones, poco más; esperamos que si la justicia tiene algo que decir lo diga, de momento parece que no", ha señalado.

Para Antonio Estañ, Morera tiró "algún que otro balón fuera sobre compañeros de viaje", en referencia al desvío de responsabilidades hacia EUPV, y hay cuestiones que no le han satisfecho de esas explicaciones, aunque espera a la investigación en Les Corts.

EL PP CREE QUE MARCOS DEBERÍA TAMBIÉN IR AL SENADO

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María José Catalá, ha indicado que comparte la opinión de la excoordinadora de EU, Glòria Marcos, de que "no se puede ir al Senado a decir tonterías", y ha señalado que sería "interesante" que esta fuera llamada también para dar su versión.

"Lo que es innegable es que la historia de EU en esta comunidad es digna de un relato de lo más duro que puede existir en la historia de la política valenciana", ha dicho, para agregar que "muchos de los dirigentes destacados en este momento del Bloc y Compromís vienen de Izquierda Unida, se aprovecharon de ella para llegar a este Parlamento y una vez estaban dentro mataron a Izquierda Unida, y resulta que ahora también tienen que pagar los platos rotos de la financiación". "Siempre mirar atrás, a IU, llega a un punto que no cuela", ha concluido.