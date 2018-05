PSOE critica que el Ayuntamiento cierre el callejero de la ciudad a los nombres de mujeres

15/05/2018 - 14:18

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María del Mar Shaw, y el portavoz socialista, Manuel Fernández, han criticado este martes que el gobierno local (PP) cierre el callejero de la ciudad a los nombres de mujeres.

JAÉN, 15 (EUROPA PRESS)

De las 1.620 calles de Jaén solo 45, algo más de un dos por ciento, llevan nombre de mujeres reconocidas por tradición u oficio, más allá de las dedicadas a vírgenes y santas.

Además, han subrayado en una rueda de prensa que el PP ha impuesto un doble filtro para conseguir que una propuesta de dedicatoria de calle para una jiennense llegue al pleno. "Ha de pasar por doble comisión, de Cultura y de Igualdad, algo que no ocurre en otros casos", ha subrayado la concejala.

Shaw ha recordado que "lo que no se ve no existe. Esta es una cuestión de voluntad, un pequeño gesto que suma y mucho a la hora de hacer igualdad y que de no tenerse en cuenta demuestra que no hay interés por sacar a las mujeres de Jaén de ese segundo plano, de esa invisibilidad y esa marginalidad".

Los socialistas han hecho estas declaraciones ante el callejón dedicado a María de Molina para recordar que algunas de las vías con nombre de mujer son recónditas, angostas o sin salida.

Shaw ha criticado que el PP no sólo no cumpla con esta visibilización pública del papel de la mujer que viene de un acuerdo plenario doble a propuesta de los colectivos de mujeres, sino que ni siquiera atienda las peticiones de otros agentes sociales que reclaman calles para mujeres insignes de Jaén.

"Tenemos grandes jiennenses como Lola Sánchez, vinculada al movimiento vecinal, María Castellano, primera catedrática de Medicina de España, la matrona Encarna Rueda, Pilar Palazón o la artista plástica Cristina Lucas que no tienen reconocida su trayectoria; Es más, ni siquiera se ha reconocido con una calle a la única alcaldesa que ha tenido Jaén, Carmen Peñalver", ha dicho Shaw.

Asimismo, la concejala ha subrayado que el argumento de que no hay calles disponibles no es válido "cuando vemos que en los plenos se trocean calles para dedicarlas a otras personalidades o aparecen espacios libres".

La edil ha apuntado que la última hornada de calles dedicadas a mujeres que se recuerda se hizo durante el mandato socialista en el polígono Nuevo Jaén, con un recuerdo a la trayectoria de emprendedoras y profesionales de distintos ámbitos.