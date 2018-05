De la Torre dice que la venta del Palacio de la Tinta es "símbolo del desinterés" de la Junta por Málaga

15/05/2018 - 14:40

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que el anuncio de la Junta en relación con la venta del Palacio de la Tinta, antigua sede de la Conferencia Hidrográfica del Sur, "no es una noticia positiva" y ha lamentado que "esa venta es el símbolo del desinterés de una Autonomía por una ciudad".

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha dicho estar "sorprendido" y ha criticado de la Junta "el desinterés, la insensibilidad o no sé como llamarlo en relación con los temas de Málaga". "Málaga era la capital de la Confederación Hidrográfica del Sur, era de las pocas cosas que era capital Málaga, además de capital de una provincia, y me parece que esa falta de sensibilidad no puede culminar con decir que ahora que esta vacío voy lo vendo", ha dicho.

También el alcalde ha recordado que las competencias de Agua fueron pasadas a la Autonomía andaluza sobre el año 2005 y "a partir de ahí se ha producido un proceso de vaciamiento de la Confederación". Es más, ha explicado que recientemente "me encontraba una persona, administrativa, desolada, que decía que quedamos dos" y ha recordado que "antes había ingenieros preparados, técnicos..." poniendo ejemplos como Enrique Carrasco y José Luis Rodríguez de Torres, entre otros, "que han estudiado los ríos y las presas, etcétera, que se han hecho en esta cuenca".

Al respecto, se ha preguntado "dónde está esa capacidad de análisis de estudio; qué ha pasado con lo que tenía antes el Estado; por qué al pasar a la Autonomía eso desaparece".

A juicio del alcalde, "esa venta es el símbolo del desinterés de una Autonomía por una ciudad" cuando, ha dicho, "debería ser una ciudad en la que se apoyara para que Andalucía fuera más potente, brillante, y que, por ejemplo, podría haber captado la Agencia Europea del Medicamento", volviendo a criticar que la falta de interés de la Junta y que "no se diera cuenta" de que Málaga "es una ciudad capaz de competir en Europa con esa materia".

Ha insistido, por tanto, en que la venta del Palacio de la Tinta es "una demostración de esa falta de interés" con Málaga: "me sorprende que de una manera fría y al cabo de 'x' años, que no son muchos, se haya llegado a eso, que esté vacío", criticando "la falta de información".

"Nuestra Confederación permitía a la ciudad tener una proyección administrativa", ha dicho, recordando que "los temas de agua se veían aquí y había reuniones con una visión estrategia y conjunta", ha añadido.

Por ello, tras volver a criticar que se plantee la venta del inmueble para otro destino y para obtener fondos, ha dicho a la Junta que "se aplique" en vender el antiguo edificio de Correos, que "es menos símbolo y está vacío desde hace años y con eso tendrá dinero para hacer lo que quieren, pero no busquen el pretexto con ese edificio, que ha sido símbolo" recordando que antes de la Confederación Hidrográfica del Sur, fue sede de los ferrocarriles andaluces.

"Es triste que un edificio simbólico de una cierta potencia y proyección de Málaga sea tachado y borrado desde el punto de vista administrativo y transformado en algo a mercantilizar. No lo veo positivo", ha concluido.