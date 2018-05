El BNG abandona la dirección de la sociedad provincial lucense Suplusa

15/05/2018 - 14:52

Darío Campos asegura compartir el malestar de los nacionalistas por la situación del ente

LUGO, 15 (EUROPA PRESS)

El representante del BNG en la Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, y portavoz nacionalista en la Diputación, Xosé Ferreiro, ha informado este martes de que su grupo abandona el consejo de administración de esta entidad, lo que implica su dimisión como consejero en dicho organismo.

Ferreiro ha recordado a los medios que el BNG siempre defendió que este órgano, que depende de la Diputación provincial, "necesitaba cambios de calado para poder llevar a cabo su trabajo". Una situación a la que, según ha indicado, se une el enfrentamiento entre la dirección de la sociedad, presidida por el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, y el propio gobierno de la Diputación.

"Es realmente inaudito que un órgano dependiente de una institución se revele contra las decisiones de la misma, llegando incluso a recurrir sus acciones", ha manifestado el nacionalista, que considera que "cualquier diputado o grupo político puede hacerlo con las decisiones del gobierno pero no puede usar una institución o un organismo como Suplusa para hacer este trabajo".

De este modo, el portavoz nacionalista en la institución provincial ha recordado que desde el BNG ya habían advertido que esta situación de contrapoder de Suplusa se iba a producir cuando el PSOE y el PP votaron a favor de que una persona distinta del presidente provincial, en este caso Manuel Martínez, fuera presidente del ente.

"La actual situación se debe a la división interna del PSOE así como a su incapacidad de hacer los cambios precisos cuando podía hacerlos y se acuerda de eso solo cuando perdió el control sobre este ente y por lo tanto cuando dejó de poder sacar provecho de su funcionamiento", ha reprochado.

POSTURA DE DARÍO CAMPOS

Por su parte, en un acto celebrado este martes, el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha asegurado coincidir con el malestar de los nacionalistas gallegos por la situación de esta sociedad.

"Sí tu le encargas algo a un constructor y no te devuelve el encargo que le das y no obedece a tus ordenes supongo que estarás enfadado o irritado. No es lógico, en eso coincidimos con el BNG", ha manifestado Campos.