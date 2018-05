El Consello de En Marea da luz verde a la consulta sobre Quinteiro, pero los críticos, sin mayoría, evitan votar

15/05/2018 - 14:53

Garantías aclara ahora que las consultas son vinculantes, pero como el acta es de los diputados, depende de ella dimitir en última instancia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El Consello das Mareas --el máximo órgano de decisión entre plenarios de la formación rupturista-- ha dado luz verde a la celebración de la consulta sobre el futuro de la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local el pasado 18 de marzo durante un control nocturno.

Sin embargo, los críticos han evitado participar en la votación, que se ha celebrado a través de la red social Telegram, y han enviado mensajes --a esa misma red social-- para expresar que no participaban en la decisión, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Así, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, el Consello ha avalado con 23 votos (se necesitaban 18) la celebración de la consulta, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del 22 de este mes y durará 36 horas, de manera que está previsto que los resultados oficiales se conozcan a primera hora del jueves 24.

Por su parte, un total de diez miembros críticos con la dirección actual --que en todo caso no tienen mayoría en el órgano de dirección-- expresaron que no participaban en la votación con el fin de no avalar la celebración de la consulta, ni siquiera con su no. Dos no se pronunciaron, entre ellos, el veterano político Xosé Manuel Beiras, aunque fuentes consultadas restan relevancia a este silencio debido a que no participa activamente en estos actos de forma habitual.

LA COMISIÓN DE GARANTÍAS AVALÓ LA CONSULTA

La pregunta que la dirección de En Marea plantea, una vez refrendado el reglamento sometido a votación del Consello, es la siguiente: "¿Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego por el uso de su acta de diputada para un asunto particular?".

En las últimas horas, la Comisión de Garantías avaló la celebración de la consulta y desestimó las alegaciones presentadas por dos miembros del comité electoral --Sara Outeiral y Pedro 'Peyo' Rivera, próximos a Quinteiro--. Sin embargo, el miembro de ese órgano Manuel Nogueira expresó su disconformidad en la reunión de este lunes, tanto por las garantías de la consulta, como por el cariz de la pregunta que se formula a los inscritos.

De hecho, Manuel Nogueira ha salido públicamente este martes para explicar, en rueda de prensa, que debería "prevalecer el derecho de presunción de inocencia" de la parlamentaria. Así, ha considerado que "hay poca base de fundamento en las motivaciones que presentó en su momento" el Consello das Mareas a Garantías y ha sostenido que "se fundamentan en el relato vertido por terceras personas y no en hechos constatados y que fuesen motivo de dicha consulta".

Asimismo, ha apuntado que, tal y como está redactada la pregunta, introduce un "claro matiz prejuicioso", que "vulnera la neutralidad de la propia pregunta y, por consiguiente, la propia transparencia de la consulta".

"Presuponer que Paula Quinteiro usó su acta en un asunto particular es un hecho no probado y que la persona interesada niega, por lo que viola su derecho de presunción de inocencia y deja mermado de antemano su derecho a defensa", ha apuntado, tal y como también hizo constar en la reunión de este lunes de la Comisión de Garantías.

En el atestado policial de la madrugada del 18 de marzo, se recoge que la parlamentaria "dificultó" la identificación de personas que estaban en su grupo al esgrimir su carné de parlamentaria. Ella, no obstante, aseguró que se identificó como diputada con el único fin de "intermediar" en la situación que se había generado durante el control nocturno que los agentes llevaron a cabo a raíz de una denuncia vecinal por vandalismo.

NUEVA ACLARACIÓN

Tras la reunión de este lunes en la que Garantías avaló la propuesta de consulta, con el voto negativo de Manuel Nogueira, este martes los integrantes de esta comisión enviaron una aclaración para responder a las alegaciones de Sara Outeiral y Peyo Rivera.

Entre otras cuestiones, en este texto aclaratorio se aborda el carácter vinculante de la consulta, sobre lo que los recurrentes habían advertido de que toda consulta interna fija el posicionamiento que debe seguir En Marea, por lo que, de facto, se estaba celebrando un proceso revocatorio sin las "garantías" que este sistema tiene.

En una acta anterior, con la que el Consello se basó para pronunciarse a favor de celebrar la consulta el pasado 28 de abril, Garantías señalaba que cualquier "órgano, grupo o militante" de En Marea podía plantear la dimisión de un cargo, pero que esta solicitud "no obliga ni vincula la decisión que deba tomar".

Al respecto, en las aclaraciones de este martes, Garantías precisa que una consulta "tiene carácter vinculante" tanto para En Marea como a Paula Quinteiro, en tanto que es "cargo de representación institucional" y, por lo tanto, "debe aceptar el resultado de la consulta a las bases de su formación política".

No obstante, añade que si la respuesta de los inscritos es favorable a la dimisión, la "decisión es personal y, por lo tanto, depende en última instancia de la voluntad" de Quinteiro, quien ya ratificó, en una entrevista con Europa Press en días pasados, que no presentará su dimisión ni acatará el resultado de la consulta a las bases.

La Comisión de Garantías también añade en su dictamen de este martes que "no existe indefensión" de Paula Quinteiro, como denuncian los dos miembros del comité electoral que recurrieron la decisión.

Al respecto, recuerda que la diputada tiene ocasión de "dar las explicaciones que ella considere antes y durante el proceso de votación", para lo que se emplearán los canales habituales de la formación.