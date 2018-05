Diputación continuará los trámites para que la residencia de mayores La Vega se comparta con personas autistas

15/05/2018 - 14:57

Cs se queda solo con una moción sobre el Cedma, que defienden todos los grupos: "La cultura no da beneficios"

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha aprobado este martes en pleno ordinario, con los votos a favor del PP y de Ciudadanos (Cs) y la abstención del resto de grupos, continuar los trámites administrativos para que las instalaciones de la residencia La Vega, en el municipio de Antequera, se compartan entre personas mayores y adultos y niños con espectro autista, dado que hay "cero plazas" en la comarca para la atención a estos usuarios y teniendo en cuenta que la superficie del centro de mayores supera los 10.000 metros cuadrados.

La moción urgente del PP, a cuyo debate han asistido miembros de la asociación EDAU, que trabaja con estas personas; y empleados de la residencia de mayores, ha levantado un amplio debate, con críticas a los 'populares' por no abordar ni consensuar este asunto previamente con los grupos de la Corporación, más aún tratándose, han compartido desde Cs, PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora, de asuntos "tan sensibles".

Ante esto, el PP se ha autoenmendado, aclarando y subrayando que no se va a cerrar la residencia de mayores La Vega, y tampoco la de San Carlos de Archidona (Málaga), sino que la idea es compartir el uso dada la carestía de atención a usuarios con espectro autista, tal y como ha precisado la vicepresidenta, Ana Carmen Mata.

Además, se ha aceptado la enmienda de Cs, aprobada por unanimidad, para que se convoque una reunión en la que el equipo de gobierno explique los trámites con respecto a La Vega, se informe de la situación en la que quedarían los usuarios de la residencia y se atienda a familiares y representantes legales de los usuarios.

El presidente de la institución, Elías Bendodo, ha intervenido para señalar que "mañana mismo" se celebrará una reunión entre todos los grupos para avanzar en el consenso sobre el uso de las instalaciones de La Vega. "Ahí cabe todo, el diálogo nunca es malo, cuanto más mejor", ha resaltado, incidiendo en que la Diputación quiere "colaborar" con el Gobierno autonómico "y en prestar un servicio a las familias con niños autistas porque la Junta, y no voy a entrar en si no puede o no quiere, no lo hace".

Bendodo ha explicado que las competencias de tratamiento del autismo son de la Junta: "Ahora mismo no cubre las necesidades y las administraciones locales y provinciales colaboramos, al igual que muchas entidades privadas".

Ha informado de que en un suelo de 10.000 metros cuadrados hay 21 personas, de las que 12 pertenecen a la residencia San Carlos de Archidona, que continúa en obras. Cuando estos trabajos culminen, estos mayores volverán a su municipio y en la de Antequera, por tanto, quedarán nueve, pese a que su capacidad es de 50 plazas.

Esas nueve plazas suponen un gasto consolidado que la Diputación "puede presupuestar año tras año" pero, ha aclarado, no pueden "aumentar esas plazas porque no es competencia" de la institución provincial. "Se puede llegar a 50 si la Junta las concierta pero no es el caso e, incluso concertando las 41, hay espacio para muchas más cosas allí. Hay metros de sobra para las dos cosas", ha insistido Bendodo.

La viceportavoz de Cs, Teresa Pardo; la de IU Para la Gente, Teresa Sánchez, y los portavoces de PSOE, Francisco Conejo, y de Málaga Ahora, Rosa Galindo, han lamentado que no se retire la moción, incidiendo en que se debería haber abordado antes. "Ha sido torpe, ningún partido se ha negado ni se negará a ayudas a estas familias; tenemos la obligación moral con ellos pero la obligación legal con los residentes de La Vega; es una imprudencia no haberse apoyado en el resto de partidos", ha espetado Pardo.

Sánchez ha dicho al PP que son unos "irresponsables". "Es una temeridad esta moción; ustedes están decididos a quitarse de en medio los servicios sociales y su intención es seguir cerrando", acusando a los 'populares' de "utilizar las necesidades de las familias --de personas autistas--". La diputada ha recordado también que de las 719 plazas en residencias para mayores en la comarca de Antequera, "sólo 73 son públicas".

Conejo ha lamentado que la iniciativa no esté consensuada y ha trasladado una propuesta del alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, de proporcionar terrenos para un edificio para la asociación EDAU, "como posible solución". En su intervención ha incidido en que haya una reunión, tal y como finalmente se ha acordado: "La solución no es enfrentar a estos colectivos".

La vicepresidenta ha recalcado que ninguna de las dos residencias de mayores se cierra pero ha incidido en que tienen que llegar nuevos usuarios "de la mano de la Junta", con el concierto de plazas, y que en los terrenos de 10.000 metros cuadrados de La Vega pueden estar "tanto estos mayores como niños con espectro autista". "Queremos dar una respuesta inmediata, no decirles que esperen uno, dos o tres años sino ayudarles en el presente y en el futuro y hay espacio suficiente en la residencia para los dos", ha apostillado.

CEDMA

Otra moción que ha despertado malestar entre los grupos ha sido la de Cs sobre el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), coincidiendo el resto de partidos políticos, incluido el equipo de gobierno del PP, en el "extraordinario" papel y necesidad de dichas instalaciones, que el diputado provincial de Cultura, Víctor González, ha considerado "imprescindibles".

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha señalado que su formación quiere conocer el "coste-beneficio" del servicio de impresión y ha considerado que el hecho de que la Diputación se encargue del mismo "puede entorpecer" que haya imprentas en los municipios menores de 20.000 habitantes. Así, ha tachado de "burla" la enmienda del PSOE a la moción, mientras que Galindo, de Málaga Ahora, ha considerado que la "burla" es la moción de la formación naranja.

"Una institución pública no es una empresa, da servicios a la ciudadanía y no vamos a tener beneficios; no es un despilfarro en cultura", ha dicho; algo que ha compartido el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, quien ha tachado a Cs de "derecha vestida de domingo": "Le parece mucho dos millones para el Cedma pero no los cuatro para la rehabilitación de la plaza de toros que beneficia a la capital y luego va a ser una empresa privada la que la gestione".

El diputado del PSOE Luis Guerrero ha asegurado que Cs quiere "a las claras cerrar el Cedma". "Han superado en este pleno al PP por la derecha, en cultura no existe el beneficio económico, es deficitaria por naturaleza", ha sostenido. Víctor González ha dado datos sobre lo que supone el Cedma, con 1,8 millones de euros anuales de los que el 84 por ciento es gasto de personal, 12 por ciento gasto corriente y el cuatro por ciento restante para trabajos e impresión.

OTRAS MOCIONES

En el pleno ordinario se ha aprobado por unanimidad la moción urgente de Cs para que la Diputación asista a municipios afectados por las fuertes precipitaciones; así como la del PP para apoyar la Ruta del Vino de Málaga y Ronda.

La urgente de IU, de apoyo a la activista por los derechos humanos Helena Maleno ha contado con la abstención del equipo de gobierno; se ha hecho una institucional sobre el día contra la homofobia LGTBI; no se ha aprobado una del PSOE para la agilización de los trámites administrativos, la petición de IU de un plan de empleo con el remanente de tesorería de 2017 y que se inste a la Junta a rescatar la gestión del transporte sanitario y de 061 y Salud Responde.

Por otro lado, la diputada de Recursos Humanos Pilar Fernández Figares ha aclarado a Cs que "nunca" se ha interrumpido el servicio del Parque Móvil, admitiendo que funciona "a medio gas" ya que están en marcha dos pliegos, uno "más complicado" para 56 vehículos y otro para dar una solución provisional. Sobre éste, la empresa Marbenjo ha sido la única presentada para contar con 30 vehículos sin conductor durante tres meses.