Junta muestra "sorpresa" porque el Ayuntamiento responsabilice ahora a propietarios de los mosaicos de Invader

15/05/2018 - 15:22

Recuerda que hay una instrucción judicial y que el Consistorio "no debe eludir su responsabilidad mirando hacia otro lado"

Recuerda que hay una instrucción judicial y que el Consistorio "no debe eludir su responsabilidad mirando hacia otro lado"

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Monsalud Bautista, ha mostrado este martes "sorpresa" por el hecho de que el Ayuntamiento "obligue" a los propietarios a quitar los mosaicos que en su día fueron colocados por el artista Invader en diversos inmuebles del Centro Histórico de Málaga, algunos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural.

Bautista ha indicado que la Junta de Andalucía "siempre" se ha mostrado partidaria de la retirada de estos elementos que se instalaron sin autorización y ha recordado que desde la Consejería de Cultura se han remitido tres requerimientos al Ayuntamiento para que proceda a la retirada de los mismos, peticiones que también han sido realizadas públicamente, por lo que no debe mirar hacia otro lado y eludir así su responsabilidad.

También la delegada de Cultura, Turismo y Deporte ha precisado, en un comunicado, que este asunto, tras la querella interpuesta por la Fiscalía, está en fase de instrucción judicial, subrayando que "es notorio el malestar que hay entre vecinos y comerciantes del conjunto histórico ya que ante una actuación sin autorización encargada presuntamente por un organismo dependiente del Ayuntamiento de Málaga ahora tienen que responder ellos".

"Ya hay un juzgado que está llevando el asunto y que está solicitando informes a todas las partes, por lo que ordenar a los propietarios que quiten los mosaicos en este momento sin consultar al margen del procedimiento judicial puede ser contraproducente puesto que se estarían eliminando los elementos de prueba", ha señalado la delegada territorial.

En este punto, ha afirmado que "todas las actuaciones que se hagan en edificios que sean BIC o estén en entorno BIC, es decir, en conjunto histórico, deben ser solicitadas; en este caso una actividad presuntamente realizada por el Centro de Arte Contemporáneo que es dependiente del Ayuntamiento no solamente no ha pedido autorización sino que ahora obliga a las personas que tienen en sus fachadas los mosaicos a su retirada", ha concluido Bautista.

ALCALDE

Por su parte, sobre los mosaicos de Invader y la petición a los propietarios de los inmuebles para que los retiren, el alcalde Francisco De la Torre ha recordado que, a principios de este año, se les dijo a los propietarios.

Así, ha explicado que "al igual que cuando hay un grafiti y no se sabemos quién lo ha puesto, es el propietario el que tiene que poner en condiciones el edificio", añadiendo que "si éste no lo hace, o no tuviera medios, se actuaría subsidiariamente en el plazo que hay que dar previamente", ha recorado.