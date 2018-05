Diputación y Junta resaltan el apoyo de las DO de aceite a la candidatura de Medina Azahara

15/05/2018 - 15:29

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Ricardo Domínguez, y la delegada de la Junta, Esther Ruiz, han resaltado el valor del acto de apoyo de las cuatro denominaciones de origen (DO) de aceite de oliva virgen extra (AOVE) a la candidatura de Medina Azahara a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco, que se ha celebrado en el conjunto arqueológico.

CÓRDOBA, 15 (EUROPA PRESS)

Así, las denominaciones de origen de Baena, Priego de Córdoba, Montoro y Lucena han mostrado su respaldo a la candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Humanidad con un acto simbólico de plantación de olivos en las inmediaciones del Centro de Recepción de Visitantes del yacimiento.

En su intervención, Ruiz ha destacado "el importante empuje que supone el apoyo del AOVE a la candidatura del conjunto arqueológico", ya que "constituye uno de los motores de desarrollo económico más relevantes de nuestra provincia".

Además, el presidente de la Diputación ha apuntado que "tanto el AOVE como el conjunto arqueológico son emblemas y embajadores de nuestra provincia y es importante que se den la mano en pro de este reconocimiento mundial".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que "agentes sociales, económicos, tejido empresarial, asociativo, sociedad civil y las administraciones públicas debemos apostar por que en julio la Unesco reconozca la riqueza del conjunto".

"En nuestra provincia, tenemos la suerte de contar con un patrimonio tanto material como inmaterial único a nivel mundial, gracias a que, a lo largo de la historia, ha sido un punto de encuentro y convivencia de distintas civilizaciones, lo que nos ha legado un patrimonio como el de Medina Azahara y el del AOVE, cuyo binomio queda simbolizado en los cuatro olivos que hoy se plantan en esta tierra milenaria", ha agregado.

Por su parte, la delegada ha definido el sector del aceite como "sinónimo de desarrollo económico y social, que constituye una forma de vida en el medio rural cordobés" y siendo "seña de nuestra identidad y nuestra cultura", a la vez que "respalda un objetivo que es de toda la sociedad cordobesa porque nos jugamos mucho".

Para Esther Ruiz, se trata de una candidatura que "aúna trabajo e ilusión y concita unión en torno a un objetivo común que traerá beneficios para una mayor difusión y promoción de nuestra ciudad y provincia y reforzará nuestro prestigio como destino de cultura, basado en nuestra rica historia y patrimonio".

"La Junta de Andalucía lleva 20 años trabajando y liderando la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio Mundial", muestra del "compromiso con el rico patrimonio heredado en nuestra tierra", ha dicho Esther Ruiz, quien ha asegurado que se seguirá "trabajando incansablemente" para conseguir el objetivo.

El acto también ha contado con la presencia de María Luz Urbano, vicepresidenta de la DO Baena; Francisco Terán, presidente de la DO de Montoro-Adamuz; Antonio Cañete, presidente de la DO de Lucena; Francisco Serrano, presidente de la DO de Priego de Córdoba, así como regidores de los municipios de las denominaciones de origen y el director del conjunto arqueológico, Alberto Montejo, entre otras autoridades.