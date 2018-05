Dimite Pablo Chico de la Cámara como presidente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento

15/05/2018 - 16:18

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, ha anunciado la dimisión de Pablo Chico de la Cámara como presidente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento.

POZUELO DE ALARCÓN, 15 (EUROPA PRESS)

Chico de la Cámara fue uno de los supuestos profesores del máster que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre este asunto, Cifuentes mostró una carta de Chico de la Cámara en la que señalaba que había pedido a la funcionaria Amalia Calonge que modificara dos notas en las actas de convalidación por un error en la transcripción de las calificaciones.

Aunque no se han detallado los motivos por los que ha tomado la decisión, la regidora ha agradecido la decisión de Chico de la Cámara y ha insistido en la "necesidad" de "preservar el buen nombre" de Pozuelo de Alarcón ante las "dudas que se están planteando" sobre la actuación de Chico de La Cámara, "sin perjuicio del máximo respeto a la presunción de inocencia y a la actuación y decisión judicial".

A raíz de la dimisión, la alcaldesa ha anunciado la renovación de todos los miembros del Tribunal Económico-Administrativo, y que la nueva composición se decidirá "manera consensuada" con los diferentes grupos de la oposición, a quienes "se convocará" en los próximos días para "tratar esta cuestión".

La alcaldesa ha recordado, no obstante, que Chico de la Cámara "no es empleado municipal", que "no está en nómina" en el Consistorio y "tan sólo" percibía una dieta por la asistencia a las reuniones del Tribunal.

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Pozuelo de Alarcón es el órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en relación con los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento. "Actúa con criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad", han concluido desde el Consistorio.