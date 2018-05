El Tercera Setmana regresa como "festival de la memoria" con más obras internacionales, de mujeres y de calle

15/05/2018 - 16:33

El Festival Internacional d'Arts Escèniques Tercera Setmana regresa a València, Alicante y Castellón en una edición en la que "la memoria histórica y emocional" aparece como temática subyacente.

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

En esta tercera edición del certamen se apuesta por un incremento sustancial de la presencia de proyectos internacionales, obras lideradas por mujeres creadoras, una programación de calle "mucho más contundente" y una "descentralización cultural", que hará que por primera vez las propuestas de firmas extranjeras lleguen a Alicante y Castellón.

Así lo han anunciado este martes en la rueda de prensa de presentación del Tercera Setmana sus directores artísticos, Tomás Ibáñez y Paco Macià, que han estado acompañados por representantes de numerosas instituciones colaboradoras, como las concejalas del Ayuntamiento de València María Oliver y Sandra Gómez; el director del Consorci de Museus de la Comunitat, José Luis Pérez Pont, o el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, entre otros. Ibáñez y Macià han indicado que el presupuesto para esta edición es de aproximadamente 300.000 euros, entre la aportación pública y privada.

El Festival Tercera Setmana ha presentado de este modo su edición "más internacional". Chile, México, Uruguay, Francia, Grecia o Irán son algunas de las nacionalidades que estarán presentes en la programación de la tercera edición certamen, que se celebrará en Castellón, Alicante y València entre el 31 de mayo y el 17 de junio. De este modo, se ofrecerá un total de ocho espectáculos con participación foránea, casi el doble que en 2017, además de "sinergias" con festivales internacionales como el OFF de Santiago de Chile.

Francia, con cuatro propuestas, es el país más representado. El "espectacular circo acuático" de Metamorpho, que además inaugurará el festival en València; 'Un Vache de manège et son Orgameuh', un curioso tiovivo de chatarra, madera y cuero que se instalará en la Plaza del Patriarca; el teatro físico, musical y de objetos de 'De nuevo un instante tan breve', coproducción francobalear; y 'Culbuto', que llenará la Plaza del Ayuntamiento de Alicante de los "equilibrios imposibles" del artista circense Vincent Martínez.

Desde México aterrizarán Mendoza y Flicker en Castellón y València por partida doble. Mendoza, que inaugurará Tercera Setmana en la capital de la Plana, traslada el Macbeth shakespeariano a la Revolución Mexicana de 1910. Flicker, de los uruguayos residentes en Ciudad de México Magdalena Leite y Aníbal Conde, reflexiona sobre el hecho escénico.

También, desde América, concretamente desde Chile, llegará '40.000 kms', una obra que permitirá descubrir lo que significa ser inmigrante en aquel país y que se podrá ver en las tres ciudades. La oferta internacional se completa con la actuación del Trío Petrakis, López, Chemirani, en los Jardines del Palau de la Música. El valenciano Efrén López, acompañado del griego Stelios Petrakis y el iraní Bija Chemirani trasladarán a los espectadores a un Mar Mediterráneo de influencia oriental.

REPÓQUER DE ESTRENOS ABSOLUTOS

El festival también crece en cuanto al número de estrenos absolutos que acogerá en su programación. Hasta cinco espectáculos se verán por primera vez en el certamen. Es el caso de 'Nowhere in particular', coproducción entre Tercera Setmana y Grec 2018 Festival de Barcelona.

Las otras cuatro obras que se estrenan son producciones valencianas. 'Crónica de excesos', de PTV Clowns; 'Bluff', del Circo Gran Fele; 'La llum del món', de CRIT Companyia de Teatre; y 'Family (es)', de Teatro de lo Inestable.

NOMBRES PROPIOS

De entre las 33 propuestas escénicas, destacan cinco "nombres propios". Dos de ellos clausurarán el festival el 17 de junio, en el Teatre Principal de València, Niño de Elche e Israel Galván, que con sus "coplas mecánicas" transportarán al flamenco a otra dimensión.

Marta Pazos repite en el Tercera Setmana con 'Sueño de una noche de verano', una "irreverente adaptación" del clásico de Shakespeare. Eva Zapico, por su parte, llega con 'Els nostres', que será la encargada de clausurar el festival en Castellón. Nacho Guerreros es el popular 'Coque' de la serie 'La que se avecina', un papel que no tiene nada que ver con el que interpreta en la obra 'Juguetes rotos'.

VISIBILIDAD PARA LA MUJER CREADORA

También destaca en este Tercera Setmana el incremento de las propuestas escénicas lideradas por mujeres, con casi el 60% de la programación compuesta por espectáculos dirigidos por mujeres o que incluyen a alguna en su equipo de dirección.

El festival valenciano busca, igualmente, situarse "a la vanguardia de las propuestas escénicas que se hacen a nivel nacional e internacional". Por eso, en su programación recoge producciones de hasta siete comunidades autónomas diferentes, con la intención de "trazar un mapa en el que se refleje lo más interesante y vanguardista que se está realizando por todo el Estado".

Desde el País Vasco llegará 'Barro rojo', de Javier Liñera; desde Andalucía, 'El afilaó', del malagueño Gero Domínguez; 'Rebota, rebota y en tu cara explota', la "vibrante performance" de Agnés Mateus y Quim Tarrida, desde Barcelona y, también desde Cataluña, en este caso desde Tarragona, viajará hasta el festival 'Likes', un espectáculo de danza de Núria Guiu.

"TOMAR EL PULSO" A LAS ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS

El Festival Tercera Setmana también mantiene su "compromiso" con las artes escénicas valencianas y este año programa diez propuestas de diferentes formatos y estilos, con títulos como 'La alegría está aquí dentro' (La Família Política), 'Classe' (Teatrencompanyia + La Medusa) o 'Separeu-vos junts' (La Dependent).

Muchas de estas diez producciones se encuentran reunidas en Connexions, encuentros interprofesionales que contarán con la presencia de invitados nacionales e internacionales y a los que se les ofrecerá un menú escénico, exclusivamente valenciano, que también está abierto a todo el público. Además, el festival acogerá la Final del Torneo de Dramaturgia Valenciana, el 12 de junio en el Teatro Rialto de València.

SALVA BOLTA "INSTALÓ LA FILOSOFÍA DEL FESTIVAL"

En la rueda de prensa también se ha preguntado a los responsables artísticos del Tercera Setmana por la dimisión el pasado mes de enero del hasta entonces director del festival, Salva Bolta, que abandonó el cargo por "desavenencias con la gestión del festival por parte de la organización", según anunció la propia organización del certamen.

Ibáñez y Macià han aprovechado para agradecer el "magnífico trabajo" del exdirector ya que, a su juicio, "instaló la filosofía del festival". Sí han reconocido que su marcha provocó cierto "estrés" por tener que diseñar la programación de este año, aunque han defendido "que el trabajo en equipo es más efectivo".

"25 AÑOS DE RETRASO"

A raíz de otra pregunta, sobre el aumento de las colaboraciones del festival a nivel internacional, han explicado que los acuerdos con certámenes de países de Sudamérica sirven como "punto de partida" para "desarrollar" el Tercera Setmana en América Latina. En este punto, han lamentado que, en cuanto a internalización, llevan "25 años de retraso debido a las políticas anteriores" porque "se dinamitaron todas las iniciativas que iban en ese sentido". "Me refiero a anteriores legislaturas, que han colapsado el trabajo de las artes escénicas valencianas", ha precisado Tomás Ibáñez.