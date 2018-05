El PSOE pide a la alcaldesa que deje de gobernar con el voto de un tránsfuga

15/05/2018 - 16:40

El secretario general del PSOE y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, que deje de gobernar con el voto de un concejal tránsfuga, "que es una indecencia para la ciudad".

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Casares considera "evidente" que hubo un pacto en 2015 para garantizar la gobernabilidad del Partido Popular en Santander.

En su opinión, "lo grave de este asunto" es "que desconocemos las cláusulas y condiciones" del pacto entre el entonces alcalde y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el entonces concejal de Ciudadanos, David González, hoy edil no adscrito, "y los intereses compartidos de unos con otros para seguir gobernando Santander a cambio de no sabemos qué".

En un comunicado de prensa, el líder socialista señala que lo primero que hizo Íñigo de la Serna tras perder cinco concejales y la mayoría absoluta fue buscar la forma de garantizarse que el Partido Popular pudiera gobernar, "haciendo lo posible y lo imposible por garantizarse el voto y el apoyo de David González durante toda la legislatura".

"Primero fue con Ciudadanos y ahora con un concejal tránsfuga, pero siempre con la misma persona, David González, al que la imprudencia le ha jugado una mala pasada y puso el domingo voz y letras a lo que todos sabíamos, y de lo que ahora, presionado, quiere desdecirse", denuncia el portavoz del PSOE.

En este sentido, el edil asegura que "da lo mismo si el pacto era entre partidos, entre el PP y Ciudadanos o lo que parece más real y verídico, que estamos ante un pacto entre personas, entre Íñigo de la Serna y David González".

Casares señala que "nadie discute los pactos entre partidos, legítimos en democracia para formar gobierno, pero lo que de este pacto se desprende es oscurantismo, opacidad e intereses compartidos de unos con otros para seguir gobernando Santander a cambio de no sabemos qué".

Asimismo, el portavoz socialista recuerda que González ha votado todas las propuestas del PP, incluso incumpliendo el programa electoral con el que se presentó a las elecciones municipales. "Ha votado en contra de propuestas que llevaban en su programa o que firmaron en su decálogo, como la Policía de Barrio o la petición de dimisión de la alcaldesa por falsificar su currículum", añade.

"PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD Y DESCONFIANZA"

Por otra parte, Casares pide a Igual que deje de gobernar Santander con el voto de un concejal tránsfuga, "que es una indecencia para la ciudad".

"Si de verdad quiere convencernos de que no hay ningún pacto con ese señor, lo que debe hacer es apostar por el diálogo y la búsqueda de acuerdo con el resto de partidos para sacar sus propuestas adelante y no gracias a la muleta de David González", subraya.

De lo contrario, añade, "a la falta de credibilidad de De la Serna y González" se sumará la de una alcaldesa que "está en sus horas más bajas" y que "con sus desafortunadas declaraciones lo único que genera es desconfianza en las instituciones y en la política".

"Si aquí no hubiera nada que no se pudiera contar, la alcaldesa de la ciudad y el ex alcalde y hoy ministro no saldrían en tropel a desdecir a un concejal tránsfuga. Un concejal que si le quedara un poco de dignidad, dimitiría", asegura Casares, para quien David González "debe dejar de insultar cada día con su presencia como concejal a una institución tan honorable como es el Ayuntamiento de Santander".