La UMA celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con una jornada de conferencias

15/05/2018 - 16:44

Si el pasado 3 de mayo la Universidad de Málaga y la Universidad de El rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este martes una jornada de conferencias en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizada por la Cátedra Unesco de Comunicación, que dirige el catedrático Bernardo Díaz-Nosty.

El pasado 3 de mayo la UMA y la Universidad de Sheffield fueron escogidas por la Unesco como socias académicas para la celebración de este día en los actos oficiales celebrados en Accra (Ghana).

El acto de este martes ha contado con la participación del rector de la UMA, José Ángel Narváez, Díaz-Nosty, la periodista de la República Democrática del Congo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Caddy Adzuba; la responsable de Libertad de Expresión de Unesco-París, Sylvie Coudra; y el profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena de Indias (Colombia), Germán Rey Beltrán.

Narváez ha defendido el papel de las universidades públicas "para garantizar la formación científica e inculcar valores éticos y democráticos a los futuros profesionales de la comunicación". "Los medios, en manos de poderes económicos y grupos de presión, viven una gran crisis de credibilidad", ha sostenido.

A su juicio, desde las universidades públicas tienen "la obligación de formar a los estudiantes en principios como la libertad de expresión, la igualdad y la justicia. A través de esa formación esperamos que ellos lo hagan mucho mejor que nosotros". "Estamos muy orgullosos de acoger una cátedra que defiende estos principios, sin libertad de prensa no hay democracia", ha finalizado.

Por su parte, el catedrático Díaz-Nosty ha señalado que la libertad de prensa "parece un valor generalizado y consolidado en las democracias occidentales y no es así; siempre ha tenido la tendencia a ser asaltada", incidiendo en que "donde no se respeta la libertad de prensa tampoco se respetan los derechos humanos".

Según el último informe de Unesco 'Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios', 530 periodistas han sido asesinados entre 2012 y 2016 en todo el mundo, la mayoría de ellos profesionales de la información de medios locales. Otro de los principales problemas de estas vulneraciones es que en nueve de cada diez ocasiones "los homicidios permanecen impunes".

Desde 2010, la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga promueve el premio Internacional Libertad de Prensa de la UMA que fue entregado a la directora general de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) de México, Lucía Lagunes; Andrés Rábago, El Roto, por la línea de independencia y espíritu crítico que argumentan sus viñetas periodísticas; y a Gervasio Sánchez, por su trabajo como fotoperiodista en la denuncia de conflictos bélicos silenciados y en la defensa de la ética profesional y los derechos humanos.

También se ha distinguido estos años a Fran Llorente, exdirector de los servicios informativos de Televisión Española, en reconocimiento de una labor periodística ajustada a los postulados profesionales que debe guiar a los medios públicos; a los periódicos The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País, por la publicación de los papeles de Wikileaks; y a la periodista congoleña Caddy Adzuba, por la defensa de la integridad de las mujeres periodistas en África en el libre ejercicio de su profesión.

La Cátedra Unesco mantiene el portal infoamérica.org en el que se integra el Observatorio de Libertad de Prensa en América Latina de Infoamérica (OIA), en el que se recogen las alertas sobre agresiones a periodistas y obstrucciones al libre ejercicio profesional.