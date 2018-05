El Ayuntamiento desarrolla un procedimiento de recaudación tributaria "exhaustivo, sin condonar deudas a nadie"

15/05/2018 - 17:02

El Ayuntamiento de Logroño, en concreto la Unidad de Recaudación, gestiona el cobro de las deudas tributarias municipales "a través de un exhaustivo procedimiento -que incluye sucesivas liquidaciones y el correspondiente proceso de embargo previa consulta a la Agencia Tributaria, Registro de la Propiedad y otras instancias administrativas-, según lo marcado por la Ley".

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

Las deudas tributarias que tras este procedimiento no se puede cobrar -al declararse la insolvencia de personas físicas o jurídicas, al no residir ya en España, no tener bienes u otros supuestos establecidos legalmente- se declaran 'créditos incobrables' aunque esto no impide que se sigan ejerciendo las acciones necesarias para seguir intentando el cobro de esa deuda. De hecho hay ocasiones en las que se rehabilita una deuda que fue declarada 'incobrable' y se recauda por ella.

En concreto, este procedimiento se regula por la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección -artículos del 96 al 99- que fue aprobada por el Pleno en el pasado mes de noviembre "con la unanimidad de todos los grupos políticos, incluido Cambia Logroño".

"De ahí -explican desde el Ayuntamiento- que la actitud del portavoz de Cambia, Gonzalo Peña, demostrada esta mañana en rueda de prensa de esta mañana, solo puede calificarse de irresponsable, ignorante e hipócrita".

La condonación de deuda "está expresamente prohibido por la Ley y por supuesto que el Ayuntamiento cumple rigurosamente con ella".

"El que está incumpliendo la Ley, tanto la Ley tributaria como la Ley Orgánica de Protección de Datos, es Gonzalo Peña. Él como concejal tiene acceso a unos datos de carácter reservado que le son facilitados en aras de la transparencia y para el ejercicio de su trabajo, pero en ningún caso puede revelarlos".

En este sentido, debemos señalar que el listado de créditos incobrables que parcialmente ha hecho público "se incrementó notablemente y tristemente durante los años de crisis porque son la evidencia de muchos fracasos personales y empresariales. Muchas empresas que cerraron, muchos autónomos que quedaron en el paro, muchos dramas familiares a los que los concejales de Cambia deberían mostrar un mínimo respeto".