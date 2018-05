Ayuntamiento de San Sebastián no descarta personarse en el caso de Kote Cabezudo si las presuntas víctimas lo solicitan

15/05/2018 - 17:39

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que el Consistorio donostiarra no descarta personarse en el caso del fotógrafo Kote Cabezudo, en prisión preventiva por presuntos abusos, si las víctimas lo solicitasen. Según ha señalado, en ese caso "se valoraría", pero "no se ha producido". "Estamos abiertos a escuchar a quien tengamos que escuchar y a hablar lo que tengamos que hablar, pero no se ha dirigido todavía a este Ayuntamiento ninguna víctima", ha insistido.

SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Goia ha señalado que el Ayuntamiento "siempre ha tenido y siempre tendrá una actitud de absoluta solidaridad con respecto a las víctimas de presuntos abusos o agresiones que pueden haberse sufrido en nuestra ciudad, sin distinción". "No hay unos casos y otros, todos por igual", ha resaltado.

En esa línea, ha recordado los servicios municipales que existen para "dar respaldo a personas que hayan sufrido este tipo de situaciones, también para este caso", al tiempo que ha destacado que el Ayuntamiento no conoce la identidad de las presuntas víctimas y no tiene modo de saberla "salvo que ellas quieran darla a conocer".

Tras recordar que el caso de Kote Cabezudo está en sede judicial y bajo secreto de sumario desde 2013, el alcalde ha manifestado su "preocupación" respecto al "revuelo que se trata de organizar" en torno a este proceso. "No entiendo la posición de algunos intentando generar no sé qué sensación con este caso", ha manifestado.

El regidor donostiarra ha recordado que en el 2013 "al frente de este Ayuntamiento no estaba este Gobierno municipal", ya que estaba liderado por "otra formación (EH Bildu) que es la que no sé qué ruido está intentando hacer con esta cuestión".

"En este caso, como en todos, la actitud del Ayuntamiento es clara y firme de rechazo a todo tipo de comportamientos que supongan agresión sexual y, además, de apoyo a las víctimas que hayan podido sufrir este tipo de comportamientos", ha reiterado.

Finalmente, Eneko Goia ha anunciado que esta misma semana convocará una junta de portavoces para abordar el caso de las presuntas víctimas del fotógrafo donostiarra, a petición de los grupos municipales de EH Bildu e Irabazi Donostia.