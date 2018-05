Anagrama publicará en septiembre el ensayo de Tom Wolfe 'El reino del lenguaje'

15/05/2018 - 18:29

La editorial Anagrama publicará en septiembre el ensayo sobre lingüística de Tom Wolfe 'El reino del lenguaje' en castellano, han explicado a Europa Press fuentes de la editorial tras el fallecimiento del escritor este martes.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Wolfe publicó este ensayo en inglés en 2016 bajo el título 'The Kingdom Of Speech' (Little, Brown and Company), mientras que la edición castellana se publicará en la colección Argumentos de la editorial, como ya estaba previsto.

Según han detallado, hacía 16 años que el autor no publicaba ensayos, y el lanzamiento de este libro estaba programado por la editorial para después del verano, y tras este título no tiene prevista ninguna otra obra de Wolfe.

Wolfe visitó la capital catalana en 2013 con motivo de la presentación de su novela 'Bloody Miami', publicada por Anagrama en castellano y por Columna en catalán.

El autor de 'La hoguera de las vanidades' y precursor del Nuevo Periodiosmo ha fallecido a los 87 años en un hospital de Manhattan, Nueva York (Estados Unidos) debido a una infección.