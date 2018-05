Jornada "muy positiva" de reuniones para los usuarios del AVE de Valladolid aunque esperarán "noticias"

15/05/2018 - 18:51

La Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid ha calificado de "muy positiva" la jornada de reuniones con representantes del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León aunque, como ha señalado su representante Carlos Perfecto, esperarán "noticias" de ambas partes sobre la mediación para concretar una reunión con el Ministerio de Fomento y Renfe.

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Los representantes de este colectivo han mantenido reuniones este martes con el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia; y la portavoz del Grupo Municipal de Sí Se Puede, Charo Chávez, así como con el consejero de Fomento, Carlos Suárez-Quiñones.

Perfecto ha calificado de "muy positiva" la jornada de reuniones, ya que tanto el regidor vallisoletano como el consejero de Fomento se han comprometido en contactar con el Ministerio para que reciba a los representantes de esta Asociación que reclama una mejora de las frecuencias y de la flexibilidad de tarifas de los AVE y Avant entre Valladolid y Madrid.

No obstante, aunque ha recalcado que no pueden señalar "nada negativo" de estos encuentros, ha apostado por esperar varios días para ver si hay "noticias por ambas partes" para lograr la reunión. "No es sólo cuestión de palabra, tiene que ser acción y reacción", ha apuntado Perfecto.

El representante de la Asociación ha destacado la "escucha activa" por parte del primer edil, ya que conoce los servicios de AVE como usuario, al tiempo que se ha puesto a disposición para contactar con el Ministerio de Fomento y Renfe para concertar una reunión futura "a dos, tres o cuatro bandas" en la que incluso el regidor de la capital se ha ofrecido a acompañar a los miembros del colectivo.

El alcalde, ha recalcado Perfecto, ha visto las reivindicaciones de los usuarios como "coherentes", "una necesidad" para ellos y una mejora para los ciudadanos de Valladolid.

Además, el consejero de Fomento también se ha ofrecido "a título personal" para mantener contactos con el Ministerio, pues, según la Asociación hay "interés autonómico" pues la Junta ve una oportunidad "no sólo de ordenar las frecuencias y la flexibilidad horarios, sino de mirar más allá", ya que han recordado que por Valladolid pasa también el AVE a Palencia y a León, con lo que puede aportar a la cohesión del territorio.

Por otro lado, Charo Chávez ha indicado, según Perfecto, que a través de Podemos van a trasladar a las Cortes el asunto porque "ven que es una necesidad no sólo de provincia, sino de Comunidad, por la despoblación y la posibilidad de tener un transporte con servicios coherentes y bien ordenados y conseguir que la gente venga y no se vaya a Madrid a vivir".