El Museo Oteiza organiza tres jornadas de puertas abiertas por el Día Internacional de los Museos

15/05/2018 - 19:09

El Museo Oteiza se suma a las celebraciones del Día Internacional de los Museos con un programa de jornadas de puertas abiertas entre los días 18 y 20 de mayo, que incluye un concierto de música vocal contemporánea a cargo de In Tenpore Abesbatza y el espectáculo escénico 'Evocaciones literarias de los museos', interpretado por La Nave producciones teatrales.

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

Las jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito al museo serán el viernes, sábado y domingo. Además, el sábado la sala central del museo acogerá el concierto especial (12.30 horas) ofrecido por la formación coral In Tempore Abesbatza, dirigida por Carlos Etxeberria.

'Música para interactuar con la naturaleza' es el título del programa que ofrecerá esta formación, en el que se interpretarán obras de cinco compositores actuales.

Se trata del británico John Rutter (los movimientos 'Magnificat anima mea' y 'Fecit potentiam' de la obra 'Magnificat', de 1990), el galés Karl Jenkins ('Cantus triquetrus', 'Wintertide' y 'From Our Earth', de la obra 'Stella Natalis', compuesta en 2009), y el noruego Ola Gjeilo ('Across the Vast', 'Eternal Sky', de 2011 y 'Song of the Universal', de 2013).

El programa se completa con la presencia del músico Carlos Etxeberria Alonso, director del Coro In Tempore Abesbatza, que presenta la obra Ikerren seaska-kanta, compuesta en 2012.

La música de estos compositores, de diferentes estilos y tendencias, permitirá ofrecer un concierto con gran variedad de contrastes y matices, que representa una parte notable de la evolución de la música coral del siglo XXI.

Por su parte, la compañía La Nave producciones teatrales presentará el domingo día 20 de mayo (12.30 horas) el espectáculo 'Evocaciones literarias de los Museos', que propone un recorrido interpretativo por un extenso conjunto de reflexiones, ideas y sensaciones que un número considerable de autores han dedicado al arte y a los museos. En esta recopilación se encuentran literatos como Balzac, Poe, Henry James, Chejov, Rilke o Pío Baroja.

Esta obra estará interpretada por Marta Juániz y Miguel Munarriz, directores de la formación creada por ellos mismos en 1992.