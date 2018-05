Feijóo dice ser "optimista" sobre la inclusión de Galicia en el Corredor Atlántico de Transportes

Tajani recalca que es "importante" que "no se deje fuera" a Galicia de la red europea

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es "optimista" ante la posibilidad de que la UE incluya a Galicia en el Corredor Atlántico de Transportes a partir de 2021 porque es "la primera vez" que el Gobierno lo ha planteado de una forma "clara" y como una cuestión "prioritaria" y "fundamental para España como Estado miembro".

"Le puedo asegurar que de todos estos años que hemos vivido, en este momento sí soy optimista con esta propuesta, porque he visto al Gobierno de España lo ha planteado de una forma clara, de una forma determinante y también porque tenemos el apoyo explícito y el acuerdo explícito entre Castilla y León, Asturias y Galicia", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios en Bruselas tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo.

"Lo ha puesto encima de la misma como hay que ponerlo, como una cuestión fundamental para España como Estado miembro. Es la primera vez que el Estado central lo plantea como una cuestión prioritaria, prioridad uno", ha manifestado el presidente de la Xunta.

Asimismo, Feijóo ha destacado que en España ya existe un acuerdo entre las comunidades autónomas involucradas y el Gobierno central. "Lo que nos falta en este año que nos queda es encajarlo dentro del presupuesto a partir de 2021", ha explicado.

El presidente gallego ha señalado que el "argumento básico" para incluir a Galicia en esta red es la "equidad". En este sentido, ha apuntado que, al no incluir puertos como Vigo o A Coruña en el Corredor Atlántico "supondría que toda la fachada atlántica de Galicia y Asturias se quedarían sin conectividad".

VIGO, "EL PUERTO MÁS IMPORTANTE EN PESCA"

"Además, el puerto más importante de Europa en pesca fresca y congelada es Vigo. No tiene sentido que puertos de los más importantes de la UE no tengan una conectividad ferrorviaria y no puedan evacuar mercancías por ferrocarril", ha reivindicado.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha subrayado que es "importante" que el Corredor Atlántico "no deje fuera a Galicia" y ha garantizado que la Eurocámara intentará ayudar a Galicia a "defender sus derechos" y "a los ciudadanos" gallegos.

"Es importante que no deje fuera a Galicia y el norte de España. Vamos a seguir hablando con los comisarios para ver si podemos ayudar a Galicia a defender sus derechos, a defender a los ciudadanos de Galicia", ha expresado el italiano, también en declaraciones a los medios tras la reunión.

FUSIÓN DE LAS CAJAS

Por otro lado, preguntado por el hecho de que el PPdeG haya vetado su comparecencia en el Parlamento gallego por la fusión de las cajas gallegas, Feijóo ha asegurado este que responderá el próximo miércoles a las preguntas que los grupos le planteen sobre esta cuestión, de la que ya ha hablado "largo y tendido".

"Creo que los grupos parlamentarios el próximo miércoles tienen toda la posibilidad de hacer preguntas sobre este asunto y ya le digo que me encantará volver a hablar de lo que ya hablé largo y tendido", ha señalado.

El máximo mandatario autonómico se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que la Cámara "cuestione documentos que tiene la comisión de cajas desde hace años". "Lo que me da la sensación de que algunos parlamentarios no se los han leído, a pesar de que están a disposición de sus señorías no desde hace meses si no desde hace años", ha añadido.