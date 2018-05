Unas 150 personas exigen en Palma los 200 millones de euros para el Pacto contra las Violencias Machistas

15/05/2018 - 20:52

Unas 150 personas han exigido en Palma este martes al Gobierno central que dote, así como estaba previsto, con 200 millones de euros el Pacto Estatal contra las Violencias Machistas.

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

En la manifestación, convocada en Baleares por Moviment Feminista Mallorca bajo el lema 'Compromís = Pressupost', los asistentes han cantado lemas como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Sense la dona no hi ha revolució' o 'Yo sí te creo', en relación a la víctima de 'La Manada'.

