Apta advierte de que si no recibe las ayudas adeudadas por el Principado entrarán en concurso de acreedores

16/05/2018 - 10:59

El Ayuntamiento hará "todos los esfuerzos" para que se desbloquee la situación

GIJÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El administrador del Centro Especial de Empleo Apta de Gijón, Luis Ángel Simón, ha alertado este miércoles de la difícil situación económica en la que se encuentran por la falta de apoyo institucional por parte del Principado, a lo que ha vaticinado que si no reciben las subvenciones adeudadas entrarán en concurso de acreedores en el plazo de uno o dos años.

Un proceso concursal que, debido a tratarse de un centro especial de empleo, ene ser con "previsto con una antelación extraordinaria y hacerlo con rigor", ha remarcado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Gijón, junto a otros representantes de Apta, con la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), y los concejales Fernando Couto y Ana Braña.

Simón ha explicado que necesitan que se agilice la tramitación del convenio con el Ayuntamiento, para que se firme "cuanto antes" y se pueda poner en marcha de manera "inmediata" un proyecto de formación, para la obtención de certificados de profesionalidad, que tendría duración hasta el 31 de diciembre pero con voluntad de continuidad el próximo año.

Un convenio que para Apta, según él, es fundamental para tratar de aliviar el problema social de falta de empleabilidad de unas 50 personas de la plantilla.

En cuanto a las subvenciones adeudadas por el Principado, ha aclarado que al cambiar la normativa, ahora la ayuda es de carácter anual y aún no han percibido la de 2017.

Tampoco ha cumplido el Principado, según Simón, con la ayuda de 195.000 euros que les iba a dar al dejar la ONCE Apta. En concreto, de 600.000 euros que deberían haber percibido, solo recibieron 50.000, se ha quejado.

Ha recalcado, unido a ello, que en Apta, debido a la situación, se ajustaron "al máximo", por lo que si recibieran las ayudas de la Administración y con los sacrificios hechos por os trabajadores "a corto plazo" llegarían a estar "en equilibrio". "Con apoyo salimos, sin apoyo no", ha zanjado, para indicar después que están a la espera de ser recibidos por el Principado desde hace unos meses.

En cuanto al proyecto formativo presentado al Ayuntamiento, ha señalado que requeriría de un presupuesto anual de unos 190.000 o 200.000 euros. Este se desarrollaría en dos fases, para atender así a unas 50 personas, en dos turnos.

CONVENIO PLURIANUAL

Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Fernando Couto, ha destacado los "esfuerzos" y ajustes hechos por Apta y sus trabajadores. Según él, si las administraciones cumplen, estarían en un punto de equilibrio.

"Apta necesita que las administraciones cumplan", ha insistido, a lo que ha recalcado que "no piden nada que no les corresponda". Ha reiterado, a este respecto, que si todos cumplen con lo que deben, volverán a tener unas cuentas equilibradas y no entrar en pérdidas, de forma que puedan funcionar con recursos propios.

Asimismo, Couto ha indicado que desde el Gobierno local se harán "todos los esfuerzos" para que se desbloquee la situación y también para que el convenio con el Ayuntamiento pase a ser de carácter plurianual como les han pedido desde Apta.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, por su parte, ha explicado que se reformuló para incluir el citado proyecto formativo y que las ayudas vinieran de Bienestar Social en vez de Empleo, ya que el Principado, en este último caso, consideraba que existía una duplicidad de competencias y no lo autorizó.

Ahora están a la espera de que el Principado dé el visto bueno, algo en lo que ha confiado. El convenio, por importe de unos 189.000 euros, se cree que pueda ser abonado antes del verano.