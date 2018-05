Queens Of The Stone Age actuará en la sala Razzmatazz de Barcelona en julio

16/05/2018 - 11:00

La banda californiana Queens Of The Stone Age actuará el 11 de julio en la sala Razzmatazz de Barcelona, ha informado la promotora Live Nation este miércoles en un comunicado.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El grupo, originario de Palm Beach y liderado por Josh Homme, repasará para 2.000 fans los éxitos de su carrera y presentará su último álbum 'Villains' (2017).

Queens Of The Stone Age ha publicado discos de referencia en la historia reciente del rock alternativo como 'Songs For The Deaf', 'Lullabies To Paralyze' y 'Like Clockwork', y su último álbum, 'Villains', figura según numerosos medios especializados como uno de los mejores de 2017.