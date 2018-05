El PSOE pide que el Ayuntamiento de León concurra a las ayudas de la UE para financiar puntos wifi

16/05/2018 - 11:12

El Grupo Municipal Socialista reclama al Ayuntamiento de León que presente ya una solicitud para concurrir a los fondos europeos para financiación de puntos wifi públicos en la ciudad, según ha informado el grupo político a través de un comunicado.

LEÓN, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha señalado el PSOE, el plazo de solicitud, ya abierto, permitiría financiar puntos de acceso a Internet gratuitos que no han sido capaces de implementar PP ni Ciudadanos en los dos años que publicitan su proyecto.

Además, apuntan que el plazo de inscripción para solicitar las ayudas está ya abierto y permite que los municipios se inscriban para presentar proyectos.

El Grupo Socialista destaca que, según la página del programa wifi para todos los europeos, se podrá acceder a bonos de 15.000 euros para financiar puntos de acceso gratuitos en puntos públicos de la ciudad. Las redes financiadas a través de la iniciativa WiFi4EU serán gratuitas, no contendrán publicidad y en ellas no se recogerán datos personales.

Por otro lado, han indicado que la financiación se facilitará solamente para redes que no dupliquen ofertas públicas o privadas gratuitas de calidad similar existentes en el mismo espacio, explica la convocatoria.

Además, el PSOE ha recordado que el objetivo de la Comisión Europea -como reza la convocatoria- es "promover" la conectividad wifi para los ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa a través de WiFi4EU.

Con la consecución de estos fondos, explica el portavoz socialista José Antonio Diez, se podría, "por fin", implementar un proyecto wifi en León tras tres años de continuos anuncios de PP y Ciudadanos que, pese a llevar estas iniciativas en su propuesta electoral, en su acuerdo de cogobierno y a incluir partidas presupuestarias por valor de 78.000 euros para este acceso a Internet, no han sido capaces de poner en marcha una red en la ciudad.

"El PSOE no entiende a qué obedece esta desidia pero no parece tan complicado ni costoso habilitar accesos gratuitos que faciliten a los leoneses sus comunicaciones", ha recalcado Diez. De hecho, ha apuntillado que "en nuevas tecnologías, como en otros aspectos, no hay ningún proyecto serio concluido".