Global Omnium apuesta por los vehículos ecológicos para renovar su flota y reducir el impacto medioambiental

16/05/2018 - 11:13

Global Omnium está implantando su estrategia de movilidad sostenible en las 400 ciudades en que gestiona el ciclo integral del agua y, para ello, está incorporando vehículos ecológicos que permitan reducir su impacto ambiental.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la compañía en un comunicado, por el momento han incorporado aproximadamente 50 unidades, de los que el 60% son eléctricos, el 25% emplea GLP y el 15% restante son híbridos. A lo largo de este año prevé incorporar otros 20, de acuerdo con los planes de renovación de vehículos adoptado por la compañía.

El consejero delegado de Global Omnium, Dionisio García Comín, ha afirmado que este compromiso "es solo el principio de la renovación de la flota de vehículos" que van a desarrollar en los próximos años con el objetivo de contribuir "a un mundo más sano".

"El cambio climático es una realidad que puede afectarnos a todos y desde Global Omnium queremos tratar de remediar una situación que no solo modificaría la feracidad de los recursos hídricos sino a nuestra propia forma de vida", ha agregado.

García Comín ha destacado que Global Omnium siempre ha sido "una empresa involucrada con la sociedad y con la conservación del medio ambiente" y va a seguir en esa línea. De hecho, la adquisición de estos 70 vehículos permite a la empresa reducir anualmente la emisión de más de 230 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La adopción de vehículos ecológicos se suma a los éxitos tecnológicos logrados en los últimos años, avalados con el reconocimiento del informe Innovation and de City, publicado por el Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs, de la Escuela Universitaria NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, de Nueva York, que destacan la telelectura de contadores inteligentes desarrollada por Global Omnium en la ciudad de Valencia, como una de las 15 innovaciones mundiales más importantes llevadas a cabo en los últimos años.

Disponer de información permanentemente de los consumos permitió a la empresa ahorrar, como consecuencia de la detección y reparación de fugas interiores en domicilios particulares, más de 300.000 m3 anuales, equivalente a más de dos días de consumo para una ciudad como Valencia, con 786.189 habitantes, además de contribuir a la reducción de más de 80 toneladas de CO2 al año, causantes del cambio climático.

La inteligencia tecnológica aplicada a la optimización de los recursos hídricos y energéticos es la estrategia que está permitiendo a Global Omnium consolidar su expansión nacional y, sobre todo, posicionarse en el contexto internacional en materia de gestión eficiente del agua.