El congreso 'Ciudades Patrimonio para todas las personas' se plantea como un "diálogo" entre usuarios y profesionales

16/05/2018 - 11:33

El congreso 'Ciudades Patrimonio para todas las personas', inaugurado este miércoles en el Teatro Auditorio de Cuenca y auspiciado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se presenta como un "diálogo" entre representantes de las asociaciones más representativas en el ámbito de la discapacidad y los profesionales del urbanismo.

Así lo ha subrayado, en declaraciones a los medios previas a la inauguración, el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, quien ha agregado que en este encuentro los protagonistas "van a ser las personas, no la accesibilidad, sino las personas, con sus circunstancias".

Un diálogo del que, ha avanzado, "van a surgir una serie de conclusiones muy importantes que se darán a conocer al final" de un encuentro en el que participan más de ochenta inscritos a los que se unen una veintena de técnicos del Grupo de Ciudades Patrimonio.

Mariscal ha adelantado que a lo largo de estas jornadas se debatirá sobre planificación y proyectos urbanísticos "para mejorar la vida de todas las personas desde su punto de vista". "Los vamos a escuchar", ha insistido, al tiempo que ha destacado la aplicación de las nuevas tecnologías a este ámbito como una de las novedades de este congreso, donde se presentarán aplicaciones móviles "que hacen que la vida sea más fácil".

Tras aseverar que el "trinomio" de patrimonio, turismo y accesibilidad "hace que haya más turismo, pues tener una ciudad accesible potencia el turismo", ha afirmado que estas jornadas "van a poner a Cuenca en el centro de este debate".

ACCESIBILIDAD

En este punto, ha reconocido que lo que "falta en esta ciudad es una planificación" en torno a la accesibilidad, tras sufrir, además, "una falta de inversión, en los últimos años, evidente".

Mariscal dictará este jueves una ponencia centrada en el Plan Estratégico de Accesibilidad de la Ciudad de Cuenca en relación al cual, ha admitido, "está claro que hay mucho por hacer", por lo que ha anunciado la contratación de una asesoría que oriente al consistorio sobre la inversión de los recursos, en cómo mejorar la comunicación o la movilidad.

El primer edil conquense ha recordado, en este sentido, que en todas las obras de urbanización que está llevando el Consorcio de la Ciudad de Cuenca "se ha ido a plataformas únicas y la colocación de ascensores", aunque ha defendido que lo "más importante es no hacerlo con prisas, sino con un plan estratégico de accesibilidad".

"Tenemos muchos retos y hay que priorizar y esta auditoria nos dirá en qué tenemos que gastar el dinero para que esas inversiones lleguen a un mayor número de personas", ha advertido, al tiempo que ha puntualizado las "diferencias" que existen en lo relativo a la accesibilidad en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonio y sus cascos históricos.

Por su parte, la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico de la Secretaria de Estado de Cultura, Elisa de Cabo, ha aseverado que, en relación a la accesibilidad, aún "hay mucho por hacer, aunque las ciudades Patrimonio son emblemáticas en este sentido". Asimismo, ha considerado un "reto" el que este encuentro se celebre en Cuenca, una capital con una "orografía tan característica en la que se enmarca la ciudad, con ese patrimonio y paisaje entrelazado".

PONENCIA INAUGURAL

Bajo el título 'Patrimonio, accesibilidad y turismo', la ponencia inaugural de este congreso ha sido dictada por el director del área de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, quien ha analizado los datos arrojados por el Observatorio de Accesibilidad de Turismo, realizado el año pasado y en el que, ha dicho, "se ponen de manifiesto las dificultades que tienen, en general, nuestras ciudades desde el foco del turismo".

Hernández ha asumido que queda "un camino por recorrer", al tiempo que ha constatado cómo "España ha evolucionado muchísimo en los últimos años". "Hemos mejorado en materia de accesibilidad de una forma notable durante los últimos 20 años", ha añadido, señalando cómo "hemos transformado completamente el país".

De este modo, aunque, a su juicio, "estamos en una situación bastante aceptable con respecto a otros países" ello no significa "que debamos relajarnos y ser autocomplacientes". "Debemos seguir trabajando para mejorar la accesibilidad desde muchos puntos", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de "sensibilizar, concienciar y formar" tanto a las administraciones públicas como a los técnicos y responsables de la gestión de las infraestructuras turísticas.

Según el director del área de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, "se ha trabajado mucho y bien en muchas de las ciudades patrimonio", poniendo como ejemplo a Ávila, ganadora del European Access City Award, otorgado por la Comisión Europea. "Esto significa que, si hay una voluntad política y realmente se ponen los medios para abordar este tipo de problemática, se puede conseguir y alcanzar la excelencia", ha espetado, concluyendo que el hecho de que "a la historia haya que respetarla, no significa que no pueda ser accesible".

