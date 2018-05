El pintor Pedro Osés presenta sus acuarelas de paisajes y montañas en el Palacio del Condestable hasta el 1 de julio

16/05/2018 - 11:37

PAMPLONA, 16 (EURPOA PRESS) El pintor Pedro Osés presenta a partir de este miércoles sus acuarelas de paisajes y montañas en la Sala Noble II del Palacio del Condestable hasta el 1 de julio.

La muestra 'Al aire libre / Atari zabalean' recoge 70 cuadros en los que destacan la luz, los verdes y los tonos marrones. La exposición podrá visitarse de lunes a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

En la rueda de prensa de presentación han participado la directora del Área de Cultura y Educación, Maitena Muruzábal, y el propio artista, quien ha señalado que los cuadros han sido pintados en salidas al monte y al campo, en su mayoría, en los últimos 5 ó 6 años.

Ha explicado que "desde mucho antes, cuando salía para hacer excursiones montañeras, solía llevar algún cuaderno donde hacía apuntes rápidos con la acuarela". "De un tiempo aquí, menos deporte y más arte. Cuando llego al lugar que me parece interesante, busco el encuadre. Un ejemplo, la última excursión, que fue al Pirineo. Tenía ganas de ver y pintar montes nevados. Me coloco delante de una panorámica de montes que conozco, he estado bastantes veces ahí. Como digo, busco el encuadre, que no es fácil porque hay que descartar zonas interesantes. El conjunto montañero es espectacular", ha afirmado.

En los cuadros pueden verse árboles, puentes, campos, ríos, ermitas y otros edificios, la mayor parte de ellos en tierras navarras: Sierra de Leire, Lizarraga, Mendaza, Ibilcieta, Irañeta, Ustés, Erro, Foz de Santa Coloma, Esparza, Aibar, Ugarra, Celigüeta, Guindano, Eugi o Bardenas.

La muestra se completa con montes del Pirineo, imágenes de los pantanos de Itoiz y Yesa, el río Arga, árboles del Alto Tajo, el despoblado de Esco e incluso la playa S'Agaró en Girona.

Pedro Osés Navaz (Pamplona, 1942) realizó su primera exposición en 1965 y desde entones sus cuadros han podido verse en más de 25 muestras individuales y 35 colectivas. Ha expuesto en Pamplona Alicante, León, Madrid, Estella, Bilbao, Zizur Mayor, Tolosa, Bayona, Vitoria, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Santander, Burlada, Huarte y Sangüesa. Tiene obra en colecciones del Museo de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra. Ha sido reconocido con premios en el Salón del Cómic y la Ilustración de Angouleme en Francia (1989) y en el Salón del Cómic y la Ilustración de Lucca en Italia (1986).