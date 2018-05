Zamora participa en el XIII Desfile de la Máscara Ibérica de Lisboa con siete grupos

16/05/2018 - 12:09

El Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora llevará a siete grupos de la provincia para participar en el XIII Desfile de la Máscara Ibérica que se celebra este próximo sábado, 19 de mayo, en Lisboa, y en el que desfilarán 550 participantes de 30 mascaras procedentes de Portugal, España, Brasil e Irlanda.

ZAMORA, 16 (EUROPA PRESS)

La representación española será la más numerosa, con 20 grupos, encabezada por los zamoranos de El Atenazador, de San Vicente de la Cabeza; El Carnaval del Toro, de Morales de Valverde; El Pajarico y el Caballico, de Villarino Tras La Sierra; La Filandorra, de Ferreras de Arriba; La Visparra, de San Martín de Castañeda; Los Carnavales, de Villanueva de Valrojo, y Los Diablos, de Sarracín de Aliste.

La delegación de España se completa con la Mascarilla Que No Me Conoces, Fiesta De Mozos de Rus (Jaén); Los Sidros y la Comedia de Valdesoto y Mazcaritos d'Uviéu, de Asturias; Carnaval de Hurdano de Azabal y Jarramplas de Piornal, de Cáceres; Bonitas de Sande, Entroido de Samede, Los Boteiros y Folión de Viana do Bolo, Los Mascaras y Los Lardeiros de Manzaneda, Las Pantallas de Xinzo de Limia, Merdeiros de Vigo, desde Galicia; Los Toros y los Guirrios de Velilla de la Reina, León, y Los Hombres de Musgo de Béjar, Salamanca.

Los Caretos de Grijó y Caretos da Parada, Bragança; Máscaros de Vila Boa, Vinhais, Bragança; Cardadores de Vale de Ílhavo, Ílhavo; Caretos de Podence, Macedo de Cavaleiros; Caretos da Lagoa, Mira; Brutamontes do Auto de Floripes, Castelo y Gigantones e Cabeçudos de Viana do Castelo, conformarán la representación de Portugal en el desfile que se completará con los brasileños Boi Tinga, São Caetano de Odivelas, Pará, y los irlandeses The Mummers.

El desfile comenzará a las 16.30 horas en la Praça Do Museu de Marinha y concluirá el Jardim Da Praça do Imperio de la ciudad lisboeta.

El Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora subvenciona con 3.000 euros anuales a El Zangarrón de Sanzoles y a Los Carochos de Riofrío de Aliste, ambas reconocidas de Interés Turístico Regional, y mantiene una línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva de 10.000 euros para las que no tienen esta declaración.

Del mismo modo, el Patronato organizará un año más el Desfile de la Máscara Ibérica en Zamora en la que será su décima edición, prevista para el próximo otoño.