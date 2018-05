Podemos e IU piden que el SAS no tarde más de un año en las mastectomías y dos para cirugías genitales a transexuales

16/05/2018 - 12:03

Los grupos parlamentarios de Podemos Andalucía e IULV-CA, de la mano de la Asociación de Transexuales de Andalucía, han registrado este miércoles una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclaman que las mastectomías a transexuales no suponga un tiempo de espera de más de un año y las cirugías genitales, dos años.

Así lo han explicado, en declaraciones a los periodistas, los portavoces de Salud de Podemos y de IU en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Gil y Inmaculada Nieto, que, junto a la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, han registrado esta iniciativa parlamentaria, que persigue el desarrollo efectivo de las intervenciones quirúrgicas previstas en la Ley Integral de Transexualidad de Andalucía.

En concreto, la PNL plantea que las mastectomías y las cirugías genitales para hombres transexuales se incluyan en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, estableciendo un tiempo de espera de un año para las mastectomías y de dos años para las cirugías genitales, realizando cualquier otra modificación normativa que sea necesaria para hacer efectivo lo dispuesto en esta iniciativa.

Juan Antonio Gil, de Podemos, ha explicado que la iniciativa persigue que la sanidad pública "no deje a nadie fuera del sistema, especialmente a este colectivo y las operaciones quirúrgicas que necesitan" pues "no se entiende que en el SAS intervenciones como la mastectomía o la cirugía genital no tenga límite de espera". "No podemos dejar a este colectivo fuera del sistema sanitario, se debe atender a toda la diversidad", ha agregado antes de reclamar a todos los partidos que se sumen a la PNL.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que la reclamación que recoge la PNL es "más que razonable y está más que justificada", así como ha defendido que para que la Ley Integral de Transexualidad de Andalucía sea efectiva "requiere que la Administración cumpla con sus cometidos", de modo que todo el proceso que inician las personas trans tengan la cobertura pública que recoge la norma. Y es que, lo contrario, "supone una frustración", por eso ha dicho confiar en que se reedite la unanimidad que recabó la ley andaluza.

De su lado, Mar Cambrollé ha defendido que hay que darle solución a la "grave situación que sufren las personas trans a la hora de acceder a los tratamientos quirúrgicos" pues aunque la cartera de servicios públicos y sanitarios del SAS cubre las atenciones las personas trans, "nunca llegan" de modo que "de diez intervenciones de este tipo, ocho terminan en la sanidad privada". Esta situación, para los afectados, "supone mucha agonía y ansiedad", ha agregado.