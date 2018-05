Pastor lamenta que Ensenyat "haga carrera política hacia el Consolat de Mar" en el Consell de Mallorca

16/05/2018 - 12:42

El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Pastor, ha censurado este miércoles que el presidente de esta institución, Miquel Ensenyat, la utilice para hacer "carrera política hacia el Consolat de Mar" de cara a las elecciones del año que viene.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

Tras el discurso del Debate de política general del Consell por parte de Ensenyat, Pastor ha dicho que este ya solo piensa "en ser candidato de MÉS" y que hace tiempo que ha dejado la institución "en manos" del vicepresidente, Jesús Jurado, "de Podemos".

Pastor también ha criticado que Ensenyat "se haya atrevido a hablar de consenso" cuando desde el anterior debate de política general no les ha reunido "ni una sola vez para hablar de consenso".

Además, ha reprochado que el presidente haya hablado de "actividad frenética" cuando "solo se ha ejecutado el 20 por ciento del capítulo seis". "No me he caído porque estaba sentado", ha añadido.