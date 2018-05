Los bomberos absueltos en Grecia piden al Parlamento andaluz que el drama de los refugiados "no caiga en el olvido"

16/05/2018 - 12:46

Los bomberos andaluces, voluntarios de Proemaid, que han sido absueltos por la justicia griega, han agradecido este miércoles el apoyo institucional del Parlamento andaluz durante el proceso que han vivido durante dos años por rescatar personas en el Mediterráneo y han pedido a los representantes de la Cámara apoyo para que el drama de los refugiados no caiga en el olvido.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, que han acudido al Parlamento acompañados por representantes de la ONG, han mantenido un primer encuentro con el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, y posteriormente con los miembros de la Mesa, algunos de los cuales se desplazaron a Lesbos para trasladarles su apoyo durante el juicio celebrado la semana pasada y que acabó con su absolución.

En declaraciones a los periodistas, Blanco ha puesto de manifiesto que no sólo se juzgaba a tres personas, sino la solidaridad y se trataba de criminalizar la ayuda a personas, por lo que se ha vuelto a felicitar por una sentencia absolutoria que marca un antes y un después al proclamar que "salvar vidas en el mar no es delito".

Asimismo, durante la reunión han manifestado su intención de volver al Mediterráneo y han hecho un llamamiento a la colaboración de ONG, voluntarios y ciudadanos para seguir salvando miles y miles de vidas. "El problema no ha cesado en el Mediterráneo, siguen llegando personas", ha destacado Blanco, que ha añadido que ganas de ayudar no le faltan a Proemaid y que el juicio que han sufrido ha servido para dar un espaldarazo a un trabajo bien hecho y ha demostrado que "la solidaridad no es un crimen, que no es un delito estar en el mar y salvar vidas a quien lo necesita".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Con motivo de la celebración del pasado 28 de febrero, el primer grupo de la jornada de puertas abiertas que organiza el Parlamento andaluz fue Proemaid, que acudió a la cita acompañado de otras organizaciones que participan en acciones humanitarias del proyecto #Maydayterraneo, como la Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado No Borders, que trabaja en el proyecto 'Siguiendo tus huellas', de ayuda humanitaria y atención en las fronteras en Grecia y Serbia; y Rowing Together, que presta atención médica a los refugiados en Tesalónica, Grecia y Lesbos a través del proyecto 'Medical response to refugees'.

Posteriormente, el 22 de marzo el Pleno del Parlamento andaluz trasladó en una declaración institucional su "más firme apoyo y solidaridad" a los tres bomberos sevillanos que fueron detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos por la Guardia Costera Griega cuando desempeñaban, como voluntarios de la asociación Proem-AID, tareas de rescate de refugiados.

Asimismo, para expresar el apoyo a los bomberos andaluces se desplazó hasta Mitilene (Lesbos), donde se celebro una delegación del Parlamento de Andalucía, conformada por la secretaria primera de la Mesa, Verónica Pérez, del Grupo Socialista; el secretario tercero, Julio Díaz, del Grupo Ciudadanos; Carmen Céspedes, diputada del Grupo Popular, y David Moscoso, diputado del Grupo Podemos, además de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.

Tras regresar del juicio, fueron recibidos en San Telmo por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que subrayó la "lección de humanidad y de solidaridad" que han dado los bomberos, porque "se lo han jugado todo, el sufrimiento de sus familias, su proyecto personal de vida, su trabajo e incluso su libertad, por ayudar a salvar vidas, que es lo más generoso, lo más humano y lo más noble que pueda hacer un ser humano".

APOYO DE JUNTA, AYUNTAMIENTO O DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Asimismo, han recibido el reconocimiento de otras instituciones de Andalucía, como la Diputación Provincial de Sevilla o el Ayuntamiento de la capital, que han concedido una distinción especial a los bomberos por su labor en Lesbos.

La asociación sin ánimo de lucro Proemaid (Professional Emergency Aid) nació en el Parque de Bomberos de Mairena del Aljarafe (Sevilla) como respuesta a la catástrofe humanitaria en el Mar Mediterráneo, en la que miles de refugiados e inmigrantes se juegan la vida en el mar para llegar a la costa Europea.

Son un equipo español de profesionales de las emergencias que ayuda de forma voluntaria y en un 90 por ciento esta plataforma está compuesta por bomberos que reparten su tiempo entre su trabajo y la solidaridad. Proem-Aid funciona como una ONG perfectamente estructurada, con más de 50 bomberos de toda España y colaboradores de otras profesiones.

Los equipos de voluntarios de rescate, formados por bomberos, buceadores, nadadores de rescate y sanitarios que rotan cada 15 días, en coordinación con la Guardia Costera Griega y las autoridades locales, acuden a avisos de rescate cuando se presentan situaciones de riesgo de naufragio.

La travesía por mar entre Turquía y la costa este de Lesbos es de unos 20 kilómetros, pero es la parte más peligrosa del viaje por el riesgo de naufragio de las barcas en las que llegan. En la mayoría de los casos los chalecos salvavidas que llevan puestos las personas que viajan en estas embarcaciones son falsificaciones y se comportan como lastres hundiendo a la persona que los lleva en caso de caer al mar.

Desde diciembre de 2015 han salvado la vida de miles de personas en la costa suroeste de Lesbos (Grecia) y en el año 2016 ayudaron a llegar a tierra a más de 50.000 personas durante nueve meses.