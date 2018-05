Wiesenthal: Creo en las sociedades que pactan para mantener sus diferencias

Barcelona, 16 may (EFE).- El escritor Mauricio Wiesenthal, que hoy ha presentado su último ensayo, "La hispanibundia", en el que reflexiona sobre qué representa lo español en la construcción de Europa, ha dicho que cree "en las sociedades que pactan para mantener sus diferencias".

Wiesenthal está convencido de que "los pueblos sólo pueden cambiar cuando hacen un honesto esfuerzo por conocer su historia" y su intención es aportar su grano de arena para comprender esa compleja realidad que se ha ido configurando a lo largo de los siglos.

Se ha referido tangencialmente a la situación actual en España, y ha recordado las palabras de Feijoo, para quien "hacer puentes es una obra de caridad".

Esos puentes nacieron en las guerras de religión que se han producido en la historia de España, apunta Wiesenthal, firme convencido en "las sociedades que son capaces de pactar, pese o a consecuencia de tener sus propias diferencias".

Asegura que como persona educada en el sentimiento del pacto social, cuando habla de los españoles "no hablo de un pueblo, sino de una sociedad, que es cuando los pueblos dejan de ser salvajes".

Al respecto, lamenta que "hemos pasado de ser un pueblo que veía enemigos en los que venían de fuera, a un pueblo que tiende a ver esos enemigos en su propio vecindario".

Wiesenthal está a favor de "una patria que no es el folclore, sino que va con la lengua, con las canciones, con los sentimientos, con los poemas".

El autor de "El esnobismo de las golondrinas" o "Luz de vísperas" añade: "No veo por qué esas patrias deben convertirse en un estado, que implica unas fronteras, un ejército, un pasaporte, unas alambradas; y enfrentar patrias es terrible porque es enfrentar a padres, a abuelos".

Precisamente, Wiesenthal huye de la idea de convertir las patrias en estados, pues "nunca tuvimos una idea del estado como administrador de nuestros valores morales, como sucede en Francia".

"No soy anarquista, y por tanto creo en la existencia de los estados, pero como administrador necesario para repartir la justicia, para coordinar nuestra voluntad en las elecciones, y mantener el pacto social".

"La hispanibundia" (Acantilado) "no es un libro de autocomplacencia, ni de definición de lo español, ni de exaltación de lo español, sino un libro de contemplación de lo español desde fuera".

Recuerda Wiesenthal que en la literatura hispana hay personajes como la Celestina, el Quijote, la picaresca, el Burlador de Sevilla, la Lozana Andaluza que brindan la oportunidad de "indagar qué es lo que representamos para Europa".

Dicho de otro modo, "pensar en qué perdería Europa si España se desfederase, qué pasaría si desapareciera una cultura que ha participado en la propia construcción de Europa".

"La hispanibundia" ha sido un ensayo de largo recorrido que inició en 1968 cuando Wiesenthals era profesor de la historia de la cultura e impartía cursos de verano de la Universidad de Sevilla, en los que se obligaba a plantear la situación de lo español en el contexto europeo.

A lo largo de su historia, España ha adquirido, según Wiesenthal, "la conciencia de integración de otros pueblos que eran extraños y lo conseguimos incluso después de enfrentarnos en guerras muy crueles".

Por esa razón, cree el autor que por el mismo símbolo de "esa mezcla de sangres y de culturas que distingue a los españoles", en estos momentos en los que llegan al continente oleadas de inmigrantes y surgen populismos en contra, "Europa debería preguntarnos cómo lo resolvimos".

Por azar, los españoles llegaron a América, donde entraron en contacto con "un mundo muy rico, con pueblos que tenían sus propias convicciones, sus razas, y tras cometer muchos errores y generar muchas violencias consiguieron integrar formas de comer, de rezar, de sufrir".

Wiesenthal piensa que, frente a los conquistadores de otros lugares, que creaban muros para que los indígenas comerciaran extramuros, los españoles creamos la plaza mayor, en la que se desarrollaba el teatro de la hispanibundia, la herencia del ágora clásica en la que se encontraban las personas".

Wiesenthal no se reconoce en los tópicos de España que le inculcaron en su educación franquista y destaca los flujos culturales que han circulado por la península a través del lenguaje o de la toponimia.

"Pundonor es una palabra catalana que ha jugado mucho en nuestra historia; gana es un vocablo que no tiene traducción en ninguna otra lengua con diferentes acepciones como tener gana, desgana o decir no me da la gana; Iliberri es una ciudad antigua granadina de claro origen vasco, y en cambio Bermeo es un topónimo de origen latino que significa el rojo".